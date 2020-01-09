Путин понаблюдал за ходом учений в Черном море с борта «Маршала Устинова»

Москва, 9 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин следил за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море с борта ракетного крейсера Северного флота «Маршал Устинов».

Так, в акватории Черного моря в четверг было проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр», а также гиперзвуковой ракетой «Кинжал». В маневрах принимали участие свыше трех десятков кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 авиационных средств Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как доложил российскому лидеру главком Военно-морского флота (ВМФ) РФ Николай Евменов, учения прошли благополучно.

Известно, что от ЧФ в маневрах были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец» и другие корабли.