Хатылев уверен, что США не справятся с самостоятельным курсом Тегерана

Москва, 9 января. США не смогут справиться с самостоятельным курсом Тегерана, это стало понятно по реакции Трампа на авиаудары Ирана по американским военным объектам в Ираке. Такое мнение выразил военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

По его словам, Иран продолжает вести самостоятельную политику, несмотря на многочисленные санкции, и Западу приходится считаться с этим, передает «Политэксперт».

«Запад загнал Иран в угол, а они организовали свою жизнь и стали сильными. Не считаться с этим просто убийственно», — считает Хатылев.

Он отметил, что Трампу совершенно не выгодно развязывать новую войну на Ближнем Востоке в преддверии президентских выборов.

«Иран же свое лицо поддержал. Он пообещал кары небесные, и он их совершил. США уходят из Ирака – это тоже большая победа Ирана, они добились этого», — уверен Хатылев.

Эксперт полагает, что Иран подтвердил свою решительность в защите собственных интересов. При этом Тегеран демонстрирует готовность урегулировать конфликт мирным путем.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко усугубилась после гибели генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани. Военачальник был убит в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада ракетным ударом, нанесенным ВВС США. В ответ 8 января Иран атаковал военные объекты США на территории Ирака.