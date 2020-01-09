Сирия, 9 января. Полевой командир SDF застрелен своими бойцами в Дейр-эз-Зоре в ходе междоусобной стычки. В Хаме сирийские военнослужащие сбили беспилотник джихадистов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на севере Хаме сбили беспилотник джихадистов, в Идлибе обмениваются ударами с отрядами радикалов у города Маарет-ан-Нуман.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на севере Хамы направила беспилотник к позициям сирийской армии.

Курдские вооруженные формирования: в ходе междоусобной стычки потеряли полевого командира в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо проводят вербовки, забрали в отряды самообороны шестнадцатилетнюю девушку.

Провинция Алеппо

На севере Алеппо курдские радикалы «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжили насильные вербовки мирного населения в ряды отрядов самообороны. Как передает медиаресурс Arabi Today, курдские радикалы похитили в прошлом месяце шестнадцатилетнюю девушку их поселка Шахба на севере провинции. Как сообщает агентство, более сорока процентов новобранцев SDF это несовершеннолетние девушки, некоторых из них не достигли даже 15 лет.

Провинция Дейр-эз-Зор

Корреспондент агентства Jisr в Дейр-эз-Зоре сообщил о боестолкновении в районе поселка Ас-Сува+р. Междоусобица в рядах боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) завязалась на одной из баз группировки. Как сообщает источник, причины конфликта не известны, однако, в ходе завязавшейся перестрелки был смертельно ранен один из командиров арабского происхождения, в ответ арабские бойцы открыли огонь по курдским членам группировки. Курдское командование базы успело покинуть ее территорию до того, как арабская часть группировки заблокировала въезды и выезды с базы. Конвой подкрепления и бронированных автомобилей SDF был позднее замечен в районе деревни Аль-Мамль на пути к базе.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб совершил еще один боевой вылет самолеты ВКС РФ. Как сообщает агентство Masar press, авиация сбросила бомбы на опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Рувейха и у высот Аз-Завия. Агентство Aleppo AMC сообщает о возобновлении авиаударов по позициям боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях города Маарет ан-Нуман и деревне Аль-Хамидия. Пока не поступало сообщений о потерях джихадистов в живой силе или боевой технике.

Боевики оппозиции заявили, что вчера в результате перестрелки в предместьях города Маарет-ан-Нуман ими якобы был убит бригадный генерал сирийской армии Зияд Баракат. Официальные СМИ однако не подтверждают данное заявление.

Провинция Хама

Как передает агентство SANA, на севере провинции в районе города Асида военнослужащие сирийской армии подбили самодельный беспилотник джихадистов, который удалось засечь над опорными пунктами правительственных сил. Предполагается, что боевики планировали сбросить бомбы на склады боеприпасов. В последние недели сирийская армия сбила несколько беспилотников на севере провинции, которые принадлежали боевикам оппозиции и альянсу «Тахрир аш-Шам». После того как боевиков вытеснили из почти сорока поселений в ходе нового этапа наступательной операции сирийской армии «Рассвет в Идлибе», радикалы избегают прямого столкновения с отрядами САА на равнинах и стараются с выгодой для себя использовать погодные условия.