Пушилин анонсировал трехэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР

Донецк, 9 января. Заработные платы некоторых категорий работников, а также пенсии в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 2022 году сравняются с уровнем аналогичных выплат в Ростовской области. Об этом сообщил в четверг руководитель ДНР Денис Пушилин, соответствующее заявление размещено на его официальном сайте.

По его словам, в условиях стабильного роста экономики было решено довести уровень зарплат и пенсий работников бюджетной сферы и государственных служащих до «уровня Ростовской области РФ».

Уточняется, что процесс должен завершиться через два года. По имеющимся данным, рост будет происходить в три фазы. Так, первый этап начнется в январе 2021 года, второй — в июле 2021 года, третий — в январе 2022 года.

«В среднем на каждом из этих этапов пенсии будут повышаться на 20%, зарплаты бюджетников — на 28%, государственных служащих — на 18%», — следует из сообщения.

По словам руководителя ДНР, до этого же уровня власти республики собираются довести зарплаты работников металлургических заводов и шахт.