Гастроэнтеролог Бородин рассказал, как избежать рака, убившего Павленко

Москва, 9 января. Рак желудка, который убил хирурга-онколога Андрея Павленко, является опасным заболеванием, но его можно предупредить, если принимать меры предосторожности. Такое мнение в четверг озвучил гастроэнтеролог Дмитрий Бородин.

Считается, что это заболевание генетическое, однако гены являются не единственным фактором. По словам врача, как правило рак желудка развивается на фоне гастрита и других болезней желудочно-кишечного тракта. Кроме того, спровоцировать развитие онкологического заболевания могут так называемые полипы — выросты, образующиеся на слизистой оболочке кишечной стенки. На полипы указывает вздутие живота. И то, и другое лечится, а значит, приняв своевременные меры, можно обезопасить себя от рака.

Кроме того, риск развития онкологического заболевания серьезно увеличивает курение и лишний вес. Избавление от вредной привычки и лишних килограммов послужит дополнительной страховкой от рака, пишет портал «Невские новости».

Известная телеведущая Елена Малышева в свою очередь советует время от времени делать гастро- и колоноскопию, чтобы выявить развитие опасной болезни на ранней стадии. Она призвала россиян не экономить на врачах, поскольку здоровье — это самое ценное, что есть у человека.

Павленко скончался 5 января в Петербурге. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором призвал всех, у кого диагностировано онкологическое заболевание, не опускать руки. По словам хирурга, шансы на излечение есть практически всегда, ему просто «не повезло». 6 января Спасо-Преображенском соборе состоялось прощание с Павленко.