США не обладают достаточными силами для противостояния Ирану на Ближнем Востоке

Москва, 9 января. США не способны противостоять Ирану из-за немногочисленной группировки войск на Ближнем Востоке. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, численность группировки войск в Ираке составляет не более семи тысяч военнослужащих. Данного количества военных недостаточно для противостояния Ирану в регионе.

Он также добавил, что именно по этой причине США отказались от ответных действий на ракетный удар Ирана по двум американским базам в Ираке. Леонков отметил, что Тегеран был готов к противостоянию с США, однако Вашингтону не хватило бы сил на полномасштабные боевые действия с Ираном на Ближнем Востоке.

«Назвать это победой Трампа и тем, как он обычно говорит, что «агрессор наказан, у нас самая сильная армия», было бы неправильно. Скорее, это победа Ирана, потому что, еще не совершив конкретных действий, они добились изменения обстановки в самом Ираке», — подчеркнул Леонков.

Эксперт добавил, что убийство иранского военачальника Касема Сулеймани американцами привело к уничтожению результатов его работы, направленной на борьбу с терроризмом, передает Nation News.

Напомним, 8 января Вооруженные силы Ирана обстреляли две американские военные базы на территории Ирака. Удар стал ответом Тегерана на убийство американскими военными командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который погиб 3 января в Багдаде, в результате ракетного удара.