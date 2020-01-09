Киев зря надеялся, что транзит газа РФ через Украину будет вечным, считает Безпалько

Политический аналитик Богдан Безпалько уверен, что в будущем Москва сможет сможет самостоятельно заключать газовые договоры с Киевом.

Ранее исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что из-за начала работы газопровода «Турецкий поток» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд кубометров.

Он также выразил сожаление, что реализацию проекта «Турецкий поток» не удалось остановить и что Киев уже якобы ощутил его влияние. Так, Макагон утверждает, что транзит в Балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии — Болгария, Турция и другие страны региона уже не получают газ через Украину.

«Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Тем не менее на базе Трансбалканского газопровода Украина добилась создания нового коридора для поставок в объеме до 15,8 млн кубометров в сутки.

Комментируя ситуацию, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «украинские чиновники, газовики и прочие рассчитывали, что транзит российского газа через Украину будет вечным, однако это очень большое заблуждение».

«Компромиссное решение, принятое Россией и Украиной, лишь отсрочило для Киева неизбежное на пять лет, до 2024 года. Да, конечно, мы вынуждены прокачивать 60 млрд кубометров сейчас и будем вынуждены прокачивать 40 млрд на следующий год, но тем не менее Россия не отказалась от строительства обходных газопроводов. Она наращивает уход от украинского транзита и через пять лет эта проблема встанет для Киева с новой силой. Единственное, что может спасти Украину, это резкое потребление газа в Европе, которое сейчас действительно растет в связи с отказом от атомной электроэнергии и угля, с переходом на более чистый газ», — поясняет эксперт.

Доля «Газпрома» в украинской ГТС в настоящее время составляет приблизительно 37-40% и тот факт, что Болгария и ряд балканских стран стали получать газ уже не через Украину, свидетельствует о том, что транзитные потоки работают, а раз они работают — их можно наращивать и дальше.

«В дальнейшем украинский транзит с его политическими, военными, другими рисками станет просто неактуален. В лучшем случае через пять лет, через Украину смогут прокачивать порядка 10 млрд кубометров, а это то, что изначально и планировалось. Если бы не резкие действия сенаторов США, которые в самый последний момент затормозили строительство «Северного потока — 2», то конечно же и этого компромиссного соглашения скорее всего тоже бы не было. Скорее всего Москва бы настаивала на краткосрочном протоколе, который заключен с Белоруссией», — продолжает Безпалько.

К тому же когда будет достроен «Северный поток — 2», в чем уже никто не сомневается, когда закончатся действие соглашения с Украиной, «Россия уже не будет зависеть от американских санкций в отношении указанного газопровода и сможет на своих условиях заключать или не заключать газовые контракты с Киевом.

Напомним, 8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Церемония запуска состоялась в Стамбуле.