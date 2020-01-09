Коротченко назвал украинский «Боинг-737» жертвой кризиса в отношениях США и Ирана

Москва, 9 января. Причиной крушения самолета «Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном могла стать атака американского беспилотника в ответ на обстрелы баз США в Ираке.

Самолет «Боинг-737» разбился 8 января в 5.44 по московскому времени спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, все они погибли. По одной из версий, самолет сбил американский беспилотник ВВС США MQ-1 Predator в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке.

Как сообщает Live Report со ссылкой на военный источник из Ирана, США планировали уничтожить правительственный самолет, в котором летели представители иранских властей. Однако из-за ошибки был сбит гражданский самолет. Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Тегеран отрицает версию с американским БПЛА, так как не хочет признавать, что США могли так близко подобраться к столице страны и аэропорту.

Военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко считает, что Иран и США будут атаковать друг друга в информационном пространстве, выдвигая версии крушения «Боинга-737».

«Я думаю, что Иран и США сейчас будут обмениваться информационными атаками в адрес друг друга, в том числе они будут выдвигать версии того, как сбили самолет. На мой взгляд, нужно дождаться результатов расшифровки черного ящика, который даст все ответы», ― заявил эксперт в комментарии Nation News.

По словам Коротченко, версия о том, что причиной крушения могла стать техническая проблема, повлекшая за собой возгорание двигателя, вызывает у него недоумение. Он отметил, что самолет МАУ был новым, поэтому возгорание двигателя маловероятно.