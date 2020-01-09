Официальные курсы евро и доллара резко упали

Москва, 9 января. Официальный курс евро на пятницу упал до 68,05 рубля, а доллара — до 61,234 рубля, следует из данных Банка России.

Европейская валюта подешевела на 1,32 рубля, а американская — на 67 копеек.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) расчетами на «завтра» уменьшились по сравнению с 1 января на 96,44 копейки, составив 64,3037 рубля.

Российские аналитики ранее дали прогноз по курсу рубля в этом году. По их мнению, на курсе национальной валюты могут отразиться в том числе выборы американского президента.