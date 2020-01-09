Иран пообещал США «более жесткую месть» за убийство Сулеймани

Москва, 9 января. Начальник отдела безопасности Генштаба армии Ирана генерал Абдолла Араги пообещал Соединенным Штатам Америки «более жесткую месть» за любой дальнейший враждебный шаг.

По его словам, ответ будет «сильнее, сокрушительнее и шире». По данным агентства Tasnim, ракетный удар по американской авиабазе был только пощечиной, но в дальнейшем иранцы могут перейти к «крушащим стальным ударам».

Ранее постоянный представитель Штатов при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности американских властей к переговорам с Ираном без каких-либо предварительных условий для снижения эскалации в регионе.

Крафт обратила внимание на то, что Белый дом хочет «не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима». Помимо этого постпред написала, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани «оправдано» статьей 51 Устава ООН, которая дает державе право на защиту.

По ее словам, ракетные удары США по иракскому шиитскому ополчению «аль-Хашд аш-Шааби» 29 декабря ушедшего года были нанесены «в ответ на серию нападений со стороны Тегерана и поддерживаемых им бандформирований по американским военным на Ближнем Востоке».

Напомним, 3 января Пентагон провел операцию против Сулеймани, военное ведомство нанесло массированный ракетный удар в районе воздушной гавани Багдада, в результате генерал был убит. Иранские власти ответили авиационным ударом по американским базам в Ираке.