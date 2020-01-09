Ди Каприо спас пьяного француза, находившегося 11 часов в открытом море

Москва, 9 января. Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо поучаствовал в спасении мужчины, который выпал за борт в Карибском море и пробыл в воде 11 часов, сообщает Daily Mail.

По данным прессы, инцидент произошел 30 декабря 2019 года.

Ди Каприо вместе со своей девушкой, моделью Камилой Морроне отправились в плавание к острову Сен-Бартелеми. Капитан судна, на котором был звезда Голливуда, получил сообщение, что за бортом круизного лайнера оказался пьяный 24-летний француз. Ди Каприо согласился изменить запланированный маршрут и отправиться на поиски молодого человека.

Отмечается, что яхта, на борту которой был Ди Каприо, стала единственным судном, отозвавшимся на просьбу о помощи. Капитан корабля назвал спасение гражданина Франции «шансом один на миллиард». Француз был в открытом море 11 часов.

Пострадавшего вытащили из воды, накормили, дали теплую одежду и передали сотрудникам береговой охраны.

«Я должен был умереть», — приводит телеканал «360» слова спасенного мужчины.

Ранее кинозвезда раскритиковал коллег по цеху, которые жалуются на тяготы карьеры в Голливуде. По словам 45-летнего артиста, его тошнит от подобных жалоб. Ди Каприо добавил, что голливудским актерам повезло в жизни, ведь они посвятили себя по-настоящему любимому занятию.