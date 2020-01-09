Сухуми, 9 января. Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии. Об этом сообщает в четверг РИА Новости.

По имеющимся данным, штурм митингующих начался около 13.00 (по московскому времени). Протестующие выломали дверь и пытались ворваться в здание. Кроме того, отмечается, что участники акции оппозиции выбили окна.

В настоящее время на площади собрались примерно полтысячи человек, включая представителей силовых структур.

Одним из инициаторов митинга является Ахра Авидзба, ранее призывавший руководителя Министерства внутренних дел Абхазии Гарри Аршба уйти в отставку.