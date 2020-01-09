Коновалов считает, что убийство Сулеймани загнало Трампа в тупик

Москва, 9 января. Президент США Дональд Трамп «дал заднюю» после авиаударов Ирана по американским военным объектам в Ираке в ответ на убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, заявил директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

По словам эксперта, убийство Сулеймани настраивает против США не только Ближний Восток, но и весь мир, сообщает «ПолитРоссия».

«Мы видим возмущения даже в Республиканской партии США, которая, по идее, должна поддерживать Трампа. Это такая безнаказанность, это такое создание новой реальности, при которой нет никаких правил, и никто не может чувствовать себя в безопасности», — отметил политолог.

Коновалов считает, что Трамп загнал себя в тупик, отдав приказ об убийстве Сулеймани, однако слишком поздно понял это.

«По сути, убийством Сулеймани Трамп серьезно повысил ставки иранцев. Их атака на американские базы выглядит абсолютно оправданным, пусть и рискованным мероприятием, которое ударило точно в цель», — сказал эксперт.

Он добавил, что Тегеран имеет полное моральное право диктовать свои условия, поэтому Трампу приходится идти на попятную, вместо принятия жестких силовых мер вводить очередные санкции.

«Можно только представить, как президент США выдохнул, когда иранская сторона заявила, что удовлетворена теми ударами, которые нанесла в ответ. И сейчас он начал задумываться о сделке и определенных уступках, дабы избежать дальнейшего усугубления ситуации», — заявил Коновалов.

Он также не исключает того, что Вашингтон будет вынужден вновь стать участником ядерной сделки с Ираном.