Геннадий Онищенко отреагировал на появление в Китае и США «нового смертоносного вируса»

Названа причина вспышки необычной пневмонии в Китае, о которой ранее сообщали СМИ. Пекинское телевидение со ссылкой на группу экспертов сообщает, что причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй стал новый вид вируса, который еще только предстоит изучить.

Информация о необычной вспышке пневмонии в Китае, а также обнародованный в США доклад о смертельно опасном гриппе стали темой авторской колонки для Федерального агентства новостей первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

По мнению парламентария, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на содержание которой выделяет деньги в том числе Россия, обязана активнее реагировать на подобные вызовы, однако сегодня этого не происходит. А ситуация тревожная, и может затронуть нашу страну, считает Онищенко.

ВОЗ должна реагировать на новые вызовы. Колонка Геннадия Онищенко

«Смертельный грипп», идущий из США

Если говорить о ситуации с заболеваемостью гриппом в Соединенных Штатах, то, согласно заявлению директора американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний, нынешний осенне-зимний сезон может стать для американцев одним из самых смертоносных за последние десятилетия по этому заболеванию. При этом, как специалист, я должен указать, что приведенные американскими инфекционистами данные являются абсолютно недостаточными на данном этапе для профессионального анализа.

Чтобы квалифицированно оценивать уровень заболеваемости и дать прогноз, необходимо четко знать уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) в данный момент, в том числе по разным штатам, особенно с учетом регионов, где зафиксированы смертельные случаи.

США не предоставляют данных, ВОЗ молчит

Однако США не предоставляют необходимых данных, а ВОЗ молчит, и это очень тревожно. Обращаю внимание, речь идет о сезоне осень-зима 2019—2020 года, то есть у американцев было несколько месяцев, чтобы провести соответствующий анализ. Однако этого так и не было сделано.

Исходя из возможностей, которые есть у США, их эпидемиологи имели все необходимое, чтобы выяснить точную этиологию заболеваний, в том числе со смертельным исходом. Необходимо четко установить штамм гриппа, чтобы понимать, было ли против него вакцинирование, или это какой-то новый, как любят писать в СМИ, «смертоносный грипп»? За прошедшие месяцы в США уже вполне могли провести паспортизацию этого штамма, однако этого так и не было сделано.

Важно понимать, что, хотя смертность является самым объективным показателем уровня заболеваемости и уровня пораженности населения, тем не менее, этих данных недостаточно. Дело в том, что у разных стран разные подходы при определении причин смертности. Так, в США в статистику смертности от гриппа попадают случаи смертей в результате осложнений, у нас методика подсчета другая, и это надо учитывать.

США, как правило, отчитываются большим количеством умерших за сезон гриппа — до 30 тысяч человек, у нас эти показатели обычно в районе тысячи человек. Поэтому так важно получить от американских инфекционистов уточненные данные, в первую очередь по классификации гриппа, от которого умирают американцы.

Тем не менее, ни на главном сайте Всемирной организации здравоохранения, ни на портале американского бюро ВОЗ таких данных нет, и это вызывает серьезную тревогу.

Грозит ли нам «американский грипп»

Отказ США предоставить полные данные по поводу штамма гриппа, который в этом сезоне уже привел к смертельным исходам, вызывает обоснованную тревогу в России. Напомню, в нашей стране прогностическим признаком интенсивности эпидемии является время начала эпидемического подъема. 2019 год мы завершили по этому показателю спокойно: без каких-либо скачков — как по стране, так и по регионам. В данный момент превышения порогового уровня заболеваемости гриппом в России нет.

Однако, следует ожидать, что у нас подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется после 20 января, примерно через неделю после того, как основная часть детей — нашей самой уязвимой в эпидемическом плане когорты — вернется с новогодних каникул. Это объективный фактор.

В других странах подъема заболеваемости мы тоже пока не отмечаем. Даже в США, несмотря на тревожную информацию, думаю, так быстро не успеют развиться эпидемические уровни заболеваемости, характерные для классического сезона гриппа.

Если бы все описанные в американском докладе случаи были грамотно расшифрованы по этиологии, возможно, мы бы увидели, что при достаточно низком уровне общей заболеваемости мы имеем дело с новой разновидностью вируса гриппа, более опасного, более вирулентного. Ведь даже сами американцы признают, что при относительно небольшом числе заболевших в этом сезоне фиксируется самая высокая за 40 лет наблюдения смертность от гриппа.

Какой вирус идет к нам из Китая

Что касается тревожной информации из Китая, то тут речь идет о значительном количестве случаев тяжелых пневмоний, фиксируемых в последний месяц. В частности, сообщается о 59 заболевших неизвестной пневмонией в течение последних двух недель в городе Ухань в провинции Хубэй. Отмечу, в этом городе, не считая туристов, проживает около 12 миллионов человек. Согласитесь, 60 случаев за две недели в столь густонаселенном городе, да еще с учетом праздничных дней, это вполне возможно.

Кроме того, нужно учитывать, что заболевание может пищевую природу, этот фактор нельзя исключить, поскольку многие из заболевших работали на местном рынке. На данный момент явных признаков того, что заболевание передается от человека к человеку, не выявлено, а смертельные случаи, к счастью, не зафиксированы. Это свидетельствует, что, даже если эта инфекция и передается в том числе респираторным путем, она, скорее всего, не передается от человека к человеку, но в этом еще нужно разбираться.

По последним данным причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения в Ухани стал новый вид коронавируса, точный эпидемиологический «портрет» которого еще предстоит создать.

Откуда ждать новою пандемию гриппа

Мы, эпидемиологи, не можем исключить, что новый опасный штамм гриппа придет к нам именно из Юго-Восточной Азии. Должен отметить, нам уже пора ждать новую пандемию гриппа, по мнению ученых, она явно запоздала. В прошлом веке пандемии гриппа случались примерно раз в десятилетие, сейчас промежутки стали гораздо значительнее. Почему так происходит, пока нет однозначного ответа.

Это глобальная проблема, которая является предметом исследований фундаментальной науки. Одной из причин периодичности развития пандемий гриппа является вмешательство человека в природные процессы, в том числе преднамеренное.

Тут есть и резко отрицательные факторы, я имею в виду, например, наличие по периметру границ России военно-биологических лабораторий США, которые занимаются разработкой в том числе боевых штаммов различных вирусов, о чем я неоднократно предупреждал.

Есть и положительное вмешательство, связанное в охватом населения вакцинацией. Массовая вакцинация повлекла за собой глобальные популяционные изменения, в частности полностью ликвидировано такое вирусное заболевание, как натуральная оспа человека. Ученые не исключают возможность генетического дрейфа близких вирусов в образовавшуюся нишу, что в результате привело к широкому распространению на планете гриппа.

Серьезные претензии к ВОЗ

В связи с вышеизложенным обязан выразить серьезную обеспокоенность позицией Всемирной организации здравоохранения, которая в данном случае проявляет недопустимую беспечность. Пока мы не услышали от ВОЗ ничего, кроме каких-то невнятных призывов к руководству здравоохранения Китая.

ВОЗ просто обязана реагировать на такие ситуации гораздо активнее, добиваться привлечения международного экспертного сообщества к расследованию причин появления того или иного атипичного заболевания. Это является прямой обязанностью Всемирной организации здравоохранения. Мы, Россия, вправе не только просить, но и требовать, чтобы ВОЗ четко выполняла свои прямые обязанности. Мы вправе этого требовать, поскольку эта некогда уважаемая организация содержится в том числе на наши деньги.