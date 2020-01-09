«Оператор ГТС Украины» надеется, что «Газпром» рассмотрит хранение газа в стране

Киев, 9 января. «Оператор ГТС Украины» рассчитывает на возвращение к переговорам «Нафтогаза» с «Газпромом» о хранении российского газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ), заявил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с «Газпромом», возможно, уже «Нафтогаз» вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у «Газпрома» к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать», — сказал украинский топ-менеджер на пресс-конференции.

По его словам, у компании конкурентный тариф на хранение газа и понятные условия работы. Макогон считает, что если убрать все политические составляющие, то можно начинать работать над вопросом хранения российского газа в украинских подземных хранилищах.

Напомним, в конце прошлого года Москва и Киев продлили соглашение по транзиту газа на европейскую территорию на пять лет. Ожидается, что в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд кубометров газа, а в последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 млрд кубометров голубого топлива.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза Украина» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона довольна условиями газового контракта с российским холдингом «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.