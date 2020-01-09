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Встречаемый по одежке Навальный разочаровывает умом. Колонка Голоса Мордора

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Безработный Навальный Колонка Голоса Мордора
Уже не первый раз адепты секты Алексея Навального обращают внимание на одежду Владимира Путина. И речь в данном случае не идет о вкусах и предпочтениях главы государства в том, что касается одежды, а исключительно о ее стоимости. Вот и на сей раз внимательный глаз одного из адептов заметил на президенте некий кардиган. И не просто заметил, а не пожалел времени и отыскал в Интернете, что это за кардиган и сколько он стоит. А затем опубликовал в Twitter шокирующую информацию, что цена данного предмета одежды составляет больше 90 тысяч рублей. Опубликовал, разумеется, с намеком, что сия сумма была нагло похищена Путиным непосредственно у пенсионеров и детей России. Негоже, мол, главе государства носить столь дорогой шмот, пока в стране не решены проблемы бедности и социальной защищенности. И конечно же, этот самый кардиган на Путине свидетельствует о запредельном уровне коррупции в России, причиной и корнем которой и является сам президент.

Тема, разумеется, была шустро подхвачена всей сектой Навального и начала разгоняться по Сети. Все по заветам вождя — вы не рефлексируйте, вы распространяйте. На какое-то время кардиган Путина стал даже новым символом революционной борьбы ФБК (признан в РФ иноагентом. — Прим. ФАН) с коррумпированным и кровавым режимом. В общем, все как всегда — «хомячки» негодовали и уныло шутили. На большее их не хватает. Тем более на то, чтобы немножко подумать и поразмышлять о некоторых вещах. Например, сколько бы таких кардиганов смог купить безработный Алексей Навальный, если суммировать стоимость всех его поездок за рубеж в 2019 году. Наверное, хватило бы на добрый армейский батальон — я нарочно преуменьшаю масштабы. Причем совершенно непонятно, откуда у Алексея деньги на такой яркий праздник жизни (на самом деле понятно).

Безработный Навальный Колонка Голоса Мордора

Еще адепты Алексея могли бы обратить внимание на то, что сам он очень любит наряжаться в дорогой брендовый шмот, а Tommy Hilfiger — его повседневная марка одежды. Навального неоднократно ловили в очень недешевой джинсе или кроссовках, и при этом ни у кого из его адептов не возникало вопросов, почему он не купил себе обычные штаны на вьетнамском рынке, а разницу не отдал пенсионерам и детям.

Я еще раз напомню, что Навальный — безработный гражданин. А Путин — президент. Глава государства. И открою страшный секрет: Владимир Путин вообще не в курсе, сколько стоит его одежда. Потому что у него, в отличие от Алексея Навального, нет времени лазить по бутикам и следить за трендами моды. Наверняка его одеждой занимается кто-то из службы протокола и единственные критерии, по которым она подбирается, — удобство и достойный вид. Я уверен, что Путина не интересуют вещи так, как они интересуют Навального, который старается выглядеть каким-то невероятно модным и трендовым молодежным лидером. Но как-то не особо у него это получается. Наверное, потому, что если даже и встречают по одежке, то своим умом Алексей впоследствии очень многих разочаровывает.

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