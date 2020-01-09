

Уже не первый раз адепты секты Алексея Навального обращают внимание на одежду Владимира Путина. И речь в данном случае не идет о вкусах и предпочтениях главы государства в том, что касается одежды, а исключительно о ее стоимости. Вот и на сей раз внимательный глаз одного из адептов заметил на президенте некий кардиган. И не просто заметил, а не пожалел времени и отыскал в Интернете, что это за кардиган и сколько он стоит. А затем опубликовал в Twitter шокирующую информацию, что цена данного предмета одежды составляет больше 90 тысяч рублей. Опубликовал, разумеется, с намеком, что сия сумма была нагло похищена Путиным непосредственно у пенсионеров и детей России. Негоже, мол, главе государства носить столь дорогой шмот, пока в стране не решены проблемы бедности и социальной защищенности. И конечно же, этот самый кардиган на Путине свидетельствует о запредельном уровне коррупции в России, причиной и корнем которой и является сам президент.

Тема, разумеется, была шустро подхвачена всей сектой Навального и начала разгоняться по Сети. Все по заветам вождя — вы не рефлексируйте, вы распространяйте. На какое-то время кардиган Путина стал даже новым символом революционной борьбы ФБК (признан в РФ иноагентом. — Прим. ФАН) с коррумпированным и кровавым режимом. В общем, все как всегда — «хомячки» негодовали и уныло шутили. На большее их не хватает. Тем более на то, чтобы немножко подумать и поразмышлять о некоторых вещах. Например, сколько бы таких кардиганов смог купить безработный Алексей Навальный, если суммировать стоимость всех его поездок за рубеж в 2019 году. Наверное, хватило бы на добрый армейский батальон — я нарочно преуменьшаю масштабы. Причем совершенно непонятно, откуда у Алексея деньги на такой яркий праздник жизни (на самом деле понятно).

Еще адепты Алексея могли бы обратить внимание на то, что сам он очень любит наряжаться в дорогой брендовый шмот, а Tommy Hilfiger — его повседневная марка одежды. Навального неоднократно ловили в очень недешевой джинсе или кроссовках, и при этом ни у кого из его адептов не возникало вопросов, почему он не купил себе обычные штаны на вьетнамском рынке, а разницу не отдал пенсионерам и детям.

Я еще раз напомню, что Навальный — безработный гражданин. А Путин — президент. Глава государства. И открою страшный секрет: Владимир Путин вообще не в курсе, сколько стоит его одежда. Потому что у него, в отличие от Алексея Навального, нет времени лазить по бутикам и следить за трендами моды. Наверняка его одеждой занимается кто-то из службы протокола и единственные критерии, по которым она подбирается, — удобство и достойный вид. Я уверен, что Путина не интересуют вещи так, как они интересуют Навального, который старается выглядеть каким-то невероятно модным и трендовым молодежным лидером. Но как-то не особо у него это получается. Наверное, потому, что если даже и встречают по одежке, то своим умом Алексей впоследствии очень многих разочаровывает.