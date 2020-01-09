В Омске школьница с любовником зарезали ее мать, заставшую их в постели

Омск, 9 января. Пятнадцатилетнюю школьницу и ее восемнадцатилетнего друга обвиняют в зверском убийстве матери девушки в Омске. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, убийство произошло в Советском районе Омска в новогоднюю ночь. Согласно версии следователей, 43-летняя женщина, вернувшись с работы, застала дочь в постели со студентом первого курса одного из местных образовательных учреждений. Между женщиной и возлюбленными произошел конфликт, в результате юноша нанес матери девушки несколько ударов ножом. Кроме того, девушка набросилась на собственную мать с молотком.

Отмечается, что женщина получила свыше 30 ножевых ранений, но сумела позвонить приятельнице, которая вызвала медиков. Пострадавшую экстренно доставили в медицинское учреждение, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

По данным РЕН ТВ, женщина запрещала молодым людям встречаться. По словам задержанного молодого человека, в ту роковую ночь он проснулся от того, что «его за уши тянут и скидывают на пол». Он также отметил, что мать девушки пошла на кухню, а вернулась оттуда с ножом.

«Я первый сделал выступ и схватился за ее руку, где был нож, пытался сделать что-то с кистью, чтобы нож у нее выпал», — объяснил подозреваемый.

Управление СК завело по данному факту дело по статье об убийстве. Молодых людей взяли под стражу. В настоящее время следователи проверяют их показания и выясняют все обстоятельства случившегося.