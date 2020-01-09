Литовкин заявил, что уход американских военных с Ближнего Востока положит конец войнам

Москва, 9 января. Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что уже три государства Ближнего Востока выступили с требованием, чтобы США ушли из региона.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что требования к Соединенным Штатам уйти с Ближнего Востока являются правомерными, они полностью соответствуют интересам этого региона.

«Ведь они (США. — Прим. ФАН) ввели свои и союзные войска под предлогом антитеррористической операции на территории Сирии и Ирака, однако вся эта операция — масштабный фарс, сценарий которого писался в Вашингтоне», — сказал Виктор Литовкин.

По его словам, если американцы в самое ближайшее время не уйдут из стран Ближнего Востока, то все равно многие проблемы в регионе решатся сами собой. Эксперт уверен, что урегулирование ситуации, например, в Сирии «пойдет куда быстрее, чем сейчас, и логически завершится возвращением страны к нормальной жизни».

«Ирак и ряд других стран без «помощи» США урегулируют внутренние противоречия, которые сейчас «подогреваются» американскими деньгами и влиянием. Иран же избавится от кольца военных баз вокруг своих границ и перестанет жить в условиях постоянной угрозы», — пояснил эксперт в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства США главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Многие эксперты назвали убийство Сулеймани настоящим терактом со стороны Соединенных Штатов.

Спустя некоторое время после атаки США Иран выпустил ракеты по двум военным объектам американцев в Ираке. Как сообщает телеканал Press TV, около 80 американцев погибли, при этом Пентагон заявляет об отсутствии жертв.

Военный эксперт Игорь Коротченко оценил ситуацию на Ближнем Востоке, отметив, что гегемонии Соединенных Штатов в регионе пришел конец.