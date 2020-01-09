Депутат Альшевских рассказал, как США пытаются поссорить Россию и Иран через Facebook

Москва, 9 января. США пытаются рассорить Россию с Ираном и Турцией через Facebook. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Альшевских.

Так он прокомментировал опубликованное в социальной сети фейковое сообщение Госдепа США о том, что убитый в ходе американского удара иранский генерал Касем Сулеймани якобы несет ответственность за убийство 603 американских военнослужащих и увечье «тысяч людей в Ираке». Примечательно, что данный пост Госдепартамент опубликовал на русском языке и с пометкой «Реклама».

«Штаты пытаются повлиять на русскоязычных граждан, на отношения между Россией и Ираном. США хотят посадить зерно недоверия внутри РФ, чтобы попытаться раскачать внутреннюю ситуацию и через общество повлиять на ход выстраивания отношений с Анкарой и Тегераном», — пояснил Альшевских порталу New Inform.

В связи с этим депутат призвал российские власти разработать финансовый инструмент, который позволит штрафовать Facebook за распространение откровенной пропаганды. По его словам, американская соцсеть должна подчиняться российскому законодательству при работе в РФ. Парламентарий выразил уверенность, что Facebook быстро исправит свое поведение, если начнет терять деньги.

Напомним, что в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по району, прилегающему к аэропорту Багдада. В результате был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Иран нанес ракетный удар по американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эти заявления опровергают. Военный эксперт Константин Сивков уверен, что Соединенные Штаты оказались не готовы к ударам со стороны Ирана. Атаковав военные объекты Штатов, силы Тегерана показали, что безнаказанность США в регионе никто терпеть не будет, а также послали Вашингтону четкий сигнал: американцам нужно как можно скорее покинуть Ближний Восток.