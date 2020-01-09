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Призер конкурса «Хорошие новости России» объяснил важность освещения позитивной повестки

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Призер конкурса «Хорошие новости России» объяснил важность освещения позитивной повестки

Заместитель главы Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики Валерий Нарсов занял третье место в организованном Федеральным агентством новостей конкурсе актуальных публикаций «Хорошие новости России». Он убежден, что людям необходимо рассказывать о позитивных событиях, происходящих рядом с ними.

Валерий Нарсов оказался автором информационного материала «Вот мост почти и готов: завершается ремонт «МОСТА ДРУЖБЫ» на реке Сугутка между деревней Козыльяры и селом Шигали». Сначала этот материал был отобран в шорт-лист конкурса актуальных публикаций «Хорошие новости России» конкурсным жюри, а затем он собрал 13 процентов читательских голосов в ходе недельного онлайн-голосования. И это позволило чиновнику стать призером конкурса региональных журналистов, инициированного ФАН.

Призер конкурса «Хорошие новости России» объяснил важность освещения позитивной повестки

«Конечно, я обрадовался тому, что занял третье место в конкурсе Федерального агентства новостей. Это очень почетно. Моя новость сначала была опубликована на сайте нашего сельского поселения, потом ее перепечатали на сайте Урмарского района, а затем опубликовали на официальном ресурсе органов власти Чувашской республики…

Иными словами, информацию о строительстве моста и так прочитало много народу, благодаря ее распространению на сайтах администраций разного уровня. А благодаря тому, что на мою новость обратила внимание конкурсная комиссия «Хороших новостей России», об этом узнало еще больше людей. И это очень важно. Потому что люди должны знать, что хорошего и доброго происходит в их стране», — сказал Валерий Иванович в комментарии ФАН.

Он убежден, что освещать позитивную повестку необходимо, «потому что негатива и так хватает».

«Включишь телевизор или Интернет — а там говорят о каких-то происшествиях, убийствах, авариях и прочем. Этого очень много. И нам всем нужно объединить усилия, чтобы сместить внимание аудитории на позитивные, хорошие вещи. Они тоже есть, их немало. Но они, к сожалению, зачастую теряются в потоке негатива. А если люди будут больше замечать доброго вокруг себя, они будут меняться в лучшую сторону», — считает Валерий Нарсов.

Напомним, конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России» проводится дважды в месяц. В ходе него определяются авторы лучших информационных материалов, опубликованных в региональных СМИ за две недели. Автор новости, набравшей больше всего голосов читателей, получает приз в размере 30 тысяч рублей, за второе место вознаграждение составляет 20 тысяч, за третье — 10 тысяч.

Однако, в связи с тем, что сейчас проходит голосование за победителей в пяти номинациях большого конкурса «Хорошие новости России», оперативный конкурс возобновится в феврале 2020 года. Приглашаем вас выбрать лучшие материалы в номинациях «Герои современности», «Общество и социальные проекты», «Экономика страны или региона», «Наука и инновации» и «Спорт». Авторы публикаций, собравших больше всего голосов в каждой из пяти номинаций, получат денежные призы в размере 100 тысяч рублей. Голосование проходит до 23 часов 59 минут 19 января. Имена победителей будут озвучены 20 января. Федеральное агентство новостей желает всем участникам конкурса «Хорошие новости России» удачи!

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