Монумент защитникам блокадного Ленинграда откроется в Иерусалиме 22 января

Иерусалим, 9 января. Монумент «Свеча памяти», посвященный героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, откроется в Иерусалиме 22 января. Об этом рассказал зампредседателя Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

По словам Маркова, подготовка к открытию идет полным ходом, к 10 января будут завершены работы по благоустройству территории.

«Торжественная церемония открытия назначена на 22 января», — сообщил Марков.

Он отметил, что участие в официальной церемонии открытия памятника примут не только главы России и Израиля, но и представители ряда других государств, сообщает «Петербургский дневник».

Первый камень монумента «Свеча памяти» был заложен 12 ноября 2019 года в Иерусалиме в парке Сакер. В основании памятника — капсула с землей с Пискаревского мемориала.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить церемонию открытия памятника блокадникам Ленинграда.