Организаторы «антироссийских тренингов» понесут ответственность за развязывание инфовойны

Москва, 9 января. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев рассказал о планируемых мерах, призванных защитить Россию от последствий информационной войны.

Депутат напомнил о нарушениях, сознательно допущенных иностранными СМИ, во время выборов в Московскую городскую думу летом минувшего года. Ряд изданий вели агитацию в день тишины и во время голосования, сообщают «Народные новости».

После этого парламентарии предложили повысить штрафы до нескольких миллионов рублей.

«Тридцать тысяч рублей — сумма несущественная, она не является останавливающим фактором, чтобы не нарушать наши законы вновь и вновь», — рассказал Пискарев.

Поэтому депутаты предложили «увеличить размер штрафа до миллионных сумм или даже до 4% от годового дохода этого СМИ».

Кроме этого, парламентарии рассматривают введение профилактических мер, таких как досудебная блокировка сайтов, проводящих так называемые «антироссийские тренинги».

«Мы предлагаем установить ответственность для участников зарубежных тренингов по подготовке организаторов незаконных акций и обучения сопротивлению силам правопорядка», — отметил Пискарев.

С необходимостью введения жестких мер соглашается депутат Госдумы Евгений Федоров. Он подчеркнул, что США и страны НАТО отличаются особым рвением вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

«Они делают это по всему миру. Соответственно, чтобы с этим бороться, необходимо защищаться от информационной войны», — считает парламентарий.

По его словам, Вашингтон выделяет огромные средства на ведение информационной войны против России, поэтому 30-тысячные штрафы слишком малы.