Политолог Соколов уверен, что Трамп подрывает ситуацию на Ближнем Востоке в интересах элит

Москва, 9 января. США осознанно создают эскалацию на Ближнем Востоке, и все понимают, что действия Вашингтона противоречат нормам международного права. Об этом заявил эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с обращением в связи с ударами Ирана по американским военным базам в Ираке в ответ на убийство американцами генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. В своем выступлении глава Белого дома заявил, что в результате иранской атаки якобы никто из военнослужащих ВС США не пострадал, и потребовал выхода международных посредников из иранской сделки по атому. Кроме того, он объявил об ужесточении санкций в отношении Тегерана со стороны Вашингтона.

Политолог Константин Соколов назвал недопустимым нарушение Вашингтоном норм международного права. Эксперт также отметил, что президент США Дональд Трамп намеренно подрывает ситуацию на Ближнем Востоке. По его мнению, Вашингтон не может допустить, чтобы в регионе воцарился мир при участии России.

«Американцы сейчас совершенно осознанно создают эскалацию обстановки в этом регионе. Все это сделано намеренно, и все прекрасно понимают, что совершаемые Вашингтоном акты агрессии делаются вопреки нормам международного права», — сказал Константин Соколов в комментарии изданию «Слово и Дело».

Эксперт также обратил внимание на противоречивость данных об уроне, понесенном США при ударе со стороны Ирана. Соколов отметил, что для Дональда Трампа как президента США немыслимо признание в понесении значительных потерь, так как народ этой страны крайне болезненно относится к подобным сообщениям. Именно поэтому, считает эксперт, глава Белого дома и заявляет, что потери были незначительными. В беседе с журналистами Константин Соколов также назвал причины, по которым Трамп пошел на усиление конфронтации между Вашингтоном и Тегераном. По мнению политолога, за нынешним президентом США стоят крупнейшие финансовые структуры, которые подобрали его на роль «лихого парня».

«Трамп намеренно подрывает ситуацию на мировом уровне не только на Ближнем Востоке, ломаются все системы договоренностей по сдерживанию гонки вооружений, по международной безопасности. Также нарушаются принципы мировой торговли вот этими санкциями… В последнее время возникают и развиваются совершенно новые структуры типа БРИКС, ШОС и так далее. Все это не устраивает мировую элиту, поэтому Трамп выставляется в качестве разрушителя, чтобы на этой разрухе создать новый мировой порядок, о котором они открыто говорят», — отметил Соколов.

Напомним, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в результате ракетного удара США. По имеющейся информации, атака пришлась на автомобильную колонну, где находился Сулеймани. Пентагон сообщил, что президент США Дональд Трамп санкционировал удар.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».