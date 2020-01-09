Лавров проведет пресс-конференцию по итогам 2019 года

Москва, 9 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.

Мероприятие состоится 17 января в пресс-центре центрального здания МИД РФ. В российском ведомстве сообщили, что на мероприятие приглашены представители отечественных и зарубежных СМИ. Начало мероприятия запланировано на 10.00 по московскому времени.

В ходе большой пресс-конференции Лавров подведет итоги работы российского внешнеполитического ведомства за прошедший год, а также ответит на вопросы журналистов. Будут затронуты такие важные темы, как ситуация на Украине, в Сирии, на Ближнем Востоке, а также текущие российско-американские отношения. Трансляция пресс-конференции будет вестись на русском, английском, французском и испанском языках.