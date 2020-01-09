Коротченко заявил, что гегемонии США на Ближнем Востоке пришел конец

Москва, 9 января. Гегемонии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке пришел конец, уверен военный эксперт Игорь Коротченко.

С его точки зрения, в сложившейся ситуации Иран вышел победителем, а США получили «пощечину» от оппонента, оставив ее без ответа. В беседе с корреспондентом iReactor Игорь Коротченко подчеркнул, что Вашингтон продолжает проводить политику, которая основана на использовании силы. Именно это и обострило ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Военный эксперт назвал Сулеймани ключевой фигурой суверенного Ирана и пояснил, что «США спровоцировали Иран на прямую масштабную ракетную атаку».

«Сразу два обстоятельства здесь удивляют. Американские комплексы «Пэтриот» не смогли обнаружить и отразить фаст-атаку. Второе — то, что США умылись фактически. Иран одержал яркую моральную и военно-политическую победу», — подчеркнул Коротченко.

Собеседник издания прокомментировал обещания американского президента Дональда Трампа ввести новые экономические санкции в отношении Тегерана. По словам Коротченко, они не отразятся на положении Ирана на международной арене. Он уверен, что Вашингтон, который развернул полномасштабную войну, проиграл.

Гегемонии США в нем больше нет места, заявил Игорь Коротченко. С его точки зрения, на Ближнем Востоке в самое ближайшее время образуются новые союзные конфигурации.

«Мир стал другим. США больше не гегемон. Они получили пощечину и не ответили на нее. Мы вскоре увидим новые конфигурации и новые союзы. В этом плане у России открываются новые возможности для повышения геополитического статуса и влияния, а поставки РФ в оружейном плане возрастут», — резюмировал военный эксперт.

Иранский генерал Касем Сулеймани погиб при ударе США по багдадскому аэропорту. Пентагон заявил, что удар был санкционирован американским президентом Дональдом Трампом. Иранский президент Хасан Роухани сказал, что США совершили тяжелейшее преступление, убив главу спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).