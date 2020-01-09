На Украине рассказали о потерях после запуска «Турецкого потока»

Киев, 9 января. Запуск газопровода «Турецкий поток» негативно скажется на объемах транзита российского газа через Украину. Об этом в четверг заявил исполнительный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, Украина уже ощутила на себе ввод нового маршрута, поскольку ряд стран оказались не заинтересованы в транзите из-за газопровода. Всего же в 2020 году объем транзита снизится на 15 млрд кубометров газа.

«К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», — пишет Макогон в Facebook.

В то же время исполнительный директор «Оператора ГТС Украины» возлагает большие надежды на использование инфраструктуры недостроенного Трансбалканского трубопровода. Менеджер отметил, что Украина добилась создания на его базе нового коридора для поставок газа из Болгарии, Турции и Греции на Украину. Объем поставок он оценивает максимум в 15,8 млн кубометров в сутки, уточняет «Газета.ру».

Напомним, что ранее в январе Россия и Турция запустили газопровод «Турецкий поток», который стал одной из альтернатив украинскому транзиту. Газ из России поступает в Турцию, а оттуда — в Европу. Министр энергетики Турции Фатих Донмез назвал новый газопровод «энергетическим мостом через Черное море».