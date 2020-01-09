В Иране выпустили отчет о крушении украинского Boeing 737. События дня. ФАН-ТВ

Опубликован отчет по крушению Boeing В Иране сегодня озвучили новые подробности об авиакатастрофе Boeing 737. Организация гражданской авиации этой страны выпустила первый отчет: предполагается, что лайнер загорелся еще в воздухе, когда вылетал в Киев из тегеранского аэропорта. Заметив повреждение, экипаж развернул борт в обратном направлении, но тот при аварийной посадке взорвался. Погибли 176 человек. Отчет пока предварительный, но в скором времени стоит ждать и других деталей. Сейчас одна из версий — возгорание двигателя. Известно, что воздушное судно принадлежало «Международным авиалиниям Украины». В компании уже сообщили, что ошибку пилотов считают маловероятной. Президент Украины Владимир Зеленский в специальном обращении заявил, что 45 украинских экспертов уже прибыли в Иран помочь расследованию. До окончательных итогов он призвал всех воздержаться от домыслов о причинах трагедии.

Иран отверг диалог с США из-за санкций Диалог Вашингтона и Тегерана в свете американских санкций пока выглядит бессмысленным. Примерно такую оценку дал иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи. Он заочно ответил коллеге из США Келли Крафт. Ранее та направила в Совбез всемирной организации письмо с призывом к Ирану начать переговоры без предварительных условий. Для снижения напряженности в регионе. Но Тегеран, похоже, удивился такой инициативе, учитывая, что буквально вчера Штаты объявили новые экономические санкции против исламской республики. Так что идея о переговорах уже на следующий день выглядит даже иронично. Напомним, что ранее обе страны обменялись ракетными ударами в Ираке: 3 января военные США убили иранского генерала Касема Сулеймани, а Тегеран обстрелял несколько американских баз. Но хочется верить, что со временем стороны все же сядут за стол переговоров.

Госдума рассмотрит закон о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете Российские законодатели решили «прикрыть лавочку» интернет-дилерам. Кабмин внес в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду и рекламу наркотиков в Интернете. Так, если документ примут в текущем виде, нарушителей ждет административная ответственность: для рядовых граждан — от 5 000 до 30 000 рублей, для должностных лиц ставки повышаются — их штраф составит от 50 000 до 100 000. И, наконец, самое жесткое наказание ждет лиц юридических — от миллиона до полутора миллионов рублей (плюс возможная приостановка деятельности на 90 суток). Статистика МВД показала, что число таких преступлений в последнее время неизменно растет. Лишь за первое полугодие 2019-го эксперты вынесли свыше 12 000 решений о блокировке интернет-ресурсов за пропаганду наркотиков. Сейчас законопроект ожидает рассмотрения, но точная дата пока не определена.