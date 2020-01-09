Москва, 9 января. Новый штраф для автомобилистов появится в России, новшество затронет нарушителей, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

Согласно сведениям газеты «Коммерсантъ», Кабмин России внес в Госдуму законодательный проект поправок к КоАП, которые предусматривают штрафы за «неисполнение обязанности по внесению платы за проезд по платным автодорогам». Так, владельцы легковых машин будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители автобусов и грузовиков — на 5,5 тысяч рублей.

Сообщается, что постановление о штрафных санкциях будет выносить Ространснадзор при помощи автоматических камер. При этом взыскание отменят в том случае, если нарушитель в течение двух месяцев погасит задолженность перед собственником платной автодороги, пишет Deita.ru.

Новые штрафы объясняют применением на платных трассах системы свободного потока (free-flow), при которой средства со счета водителя списываются автоматически с помощью камер и транспондеров. Такое решение, отмечает «ФедералПресс», позволит сэкономить на возведении и эксплуатации пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами.

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