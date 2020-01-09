Военный эксперт Дегтярев назвал новейший «Удав» современным армейским пистолетом

Москва, 9 января. Новейший пистолет «Удав» изготовлен под патрон повышенной мощности, он имеет универсальные модификации для использования с глушителем и специальными боеприпасами. Об этом рассказал в четверг главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев.

Эксперт напомнит, что пистолет изготовлен Центральным НИИ точного машиностроения, разработка оружия велась в течение последних трех лет.

«Это современный армейский пистолет, имеющий специальные модификации для использования с глушителем и специальными боеприпасами. Речь идет о поставках в 2020 году первой партии в 50 штук. Учитывая это незначительное количество, можно говорить о продолжении войсковой эксплуатации», — обратил внимание Дегтярев.

По его словам, о дальнейшей интеграции пистолета в различные структуры оборонного ведомства можно будет говорить по итогам использования первых 50 штук, сообщает радио Sputnik.

Напомним, ранее РИА Новости сообщили, что военное ведомство РФ в этом году получит полсотни новейших пистолетов «Удав».