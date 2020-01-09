Удары Ирана по базам США показали, что может случиться с теми, кто ворует нефть в Сирии

Соединенные Штаты Америки, выводя войска из Сирии в Ирак, отреагировали на ракетный удар Ирана, однако могут вернуться на свои базы, поскольку еще не вся сирийская нефть украдена. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Переброска в Ирак

Военные Соединенных Штатов покинули две базы на северо-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) в направлении Ирака. Об этом сообщает госагентство SANA.

Порядка 40 грузовиков с военной техникой покинули базу Хораб-Джейр в провинции Хасака в направлении границы с Ираком. В свою очередь с базы в городе Шаддади выехали 50 грузовиков с военной техникой и отправились к пограничному КПП «аль-Валид» на границе с Ираком.

В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США.

«Еще не вся нефть сворована»

Политический аналитик Владимир Соловейчик отметил, что военнослужащие США выполняют приказ с самого верху, направленный на усиление американского военного присутствия в Ираке. После убийства под Багдадом генерала Сулеймани по прямому распоряжению президента США Дональда Трампа и последовавшей за тем серии атак на американские базы на территории Ирака.

«Поэтому армейские подразделения США, находившиеся на сирийской земле и обеспечивавшие, в первую очередь, контроль над сирийскими нефтяными источниками и доставку украденной таким образом США сирийской нефти ее потребителям, сейчас сдвигаются в Ирак. Тем более, что речь идет о непосредственной реакции на резолюцию иракского парламента, шиитское большинство которого (иракские шииты ориентируются на своих иранских единоверцев) приняло резолюцию о выводе войск США с иракской земли», — уверен Владимир Соловейчик.

Политолог Владимир Карасев назвал действия США временным маневром. Американцы испугались ракетных обстрелов иранской армии, уверен эксперт.

«Не исключаю, что на эти базы они вернутся. Ведь еще не вся нефть сворована у Сирии, не все карманы набиты у Трампа и его подельников. Во всяком случае пока нет подтвержденной информации о том, что янки покинули территорию Сирии. Но возможно это начало тихого ухода американцев с Ближнего Востока. Трамп проглотил первую со времен Второй мировой войны воздушную атаку на авиабазу США и ограничился вводом очередного пакета антииранских санкций, которые Ирану абсолютно безвредны», — пояснил Владимир Карасев.

Эксперт заметил, что Иран уже привык годами находится под давлением. Если Трамп затянет выход своих солдат с Ближнего Востока, это может обернуться для него рисками на предстоящих президентских выборах.

«Скоро увидим, что решил Трамп. Любое его решение приводит к ухудшению его рейтинга в стране», — заключил Владимир Карасев.

Контрабанда нефти на Ближнем Востоке

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь обратил внимание, что к вечеру 8 января стало очевидно — полномасштабной войны не будет. А значит переброска американского континента, окопавшегося около месторождений, вовсе не стратегический маневр, а обычное бегство. Судя по всему, удары Ирана по иракским базам США ясно показали, что может случиться с теми, кто незаконно добывает сирийскую нефть. США окончательно потеряли лицо в регионе.

«Цепляясь за месторождения, они продемонстрировали всему миру, что смысл присутствия американских войск на Ближнем Востоке — контрабанда нефти. Ясно, что открытый, не имеющий оправданий бандитизм может опираться только на силу. Но, как показали события последних дней, ни силу, ни решительность Вашингтон показать не способен. Пришлось уносить ноги. США теряют Сирию, скоро потеряют Ирак и весь Ближний Восток. Интервенция в Сирии привела к неожиданному для многих результату — краху внешней политики Вашингтона», — заключил Юрий Голубь.

Ранее несколько тысяч наемников из американской частной военной компании Academi, более известной под своим первым названием — Blackwater, были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для обеспечения незаконного вывоза нефти из страны Соединенными Штатами. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.