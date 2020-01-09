«Союз независимых публицистов» Ходорковского покрывает США в деле об убийстве Сулеймани

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и журналист «Эха Москвы» Александр Невзоров через созданный для критики власти в РФ Михаилом Ходорковским «Союз независимых публицистов» выполняют заказ олигарха по реабилитации США после «приказного убийства» генерала Касема Сулеймани.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные по приказу президента Дональда Трампа устроили обстрел аэропорта в Багдаде с целью убийства командующего иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Поведение США, которые фактически без суда и международного расследования устранили неугодного для себя человека в иностранном государстве, вызвало критику множества стран, в том числе и России. МИД РФ назвал действия США авантюризмом, который приведет к негативным последствиям для региона. При этом иранская сторона обещала американскому руководству отомстить.

Конфликт развивается стремительно. Ответный удар Ирана не заставил себя долго ждать. Вчера, 8 января, иранские силы нанесли удар ракетами по американским объектам в Ираке. Позже в Тегеране потерпел крушение гражданский самолет, в результате чего погибли 179 человек. Одной из версий крушения является удар по самолету, совершенный американским беспилотником.

Ройзман и Невзоров на защите «приказного убийства» США

Вместо критики в адрес США, которые решили убить неудобного для себя генерала на территории иностранного государства, оппозиция в России начала обвинять российские власти в лицемерии и пытаться реабилитировать Штаты в глазах общественности. Особого внимания удостоились основные авторы Telegram-канала «Союз независимых публицистов», спонсируемого олигархом Михаилом Ходорковским. Речь идет о бывшем мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане и журналисте «Эха Москвы» Александре Невзорове.

Ройзман в социальных сетях высмеял идею объединения стран в борьбе с преступными действиями США. По его мнению, Иран и Турция, которые выступили с инициативой объединения сил, являются «клубком верных друзей». Деятель также иронично предложил присоединиться к союзу КНДР.

Очевидно, такая риторика является показателем, что Ройзман действия США преступными не считает. Убийство человека без суда и следствия, совершенное по приказу американского руководства, либеральным деятелем воспринимается как должное.

Не менее занимательным мнением о преступлении американского руководства поделился Невзоров. В авторской передаче на своем YouTube-канале журналист «Эха Москвы» сообщил, что Россия в данной ситуации ведет себя лицемерно, а должна сидеть тихо и смирно.

«У нас есть тревожная восточная новость. Американцы, как известно, феноменально точным ударом послали ракету прямо в кокарду фуражки и убили какого-то очередного кровопийцу-генерала. И МВД России, и патриотическая общественность немедленно устроили по этому поводу «плач Ярославны», и рыдания прерывались репликами «Где суд? Где обвинения? Где защита?». Хотя, как известно, Петров и Баширов гуляли по Солсбери не в судейских мантиях. Или случай с Джохаром Дудаевым. Ему ведь тоже в макушку ракетой угодили точно так же, без всякого суда, следствия и защиты. России в этой истории надо было бы сидеть скромно и застенчиво пальчиком ковырять стол. Это, конечно, лицемерие», — заявил Невзоров.

Также журналист добавил, что Россия привыкла выступать жандармом Европы, а сейчас ее разжаловали до «какой-то шпаны». Именно США сейчас играют роль страны, которая может надеть полицейскую фуражку и пустить пулю в голову тому, кто представляет опасность. А остальные государства, в том числе и Россия, попросту Штатам завидуют, считает Невзоров.

Стоит отметить, что сравнение инцидентов Сулеймани и Дудаева, на которое опирается журналист «Эха», в данном случае неуместно. Дудаев выступал лидером повстанцев, подчинив себе все органы управления Чечней. Ставшие свидетелями захвата Верховного совета республики журналисты сообщали, что Дудаев публично обещал России «газават до последнего чеченца». У мусульман «газават» — вооруженная борьба с неверными («священная война»). Другими словами, в условиях военных действий лидер мятежников публично обещал устроить расправу России и россиянам. Это прямой акт агрессии и угроза безопасности граждан. При этом стоит принять во внимание фактически прямой территориальный доступ к реализации «священной войны» Дудаева. Ликвидация радикального элемента была объяснима и оправданна. С Сулеймани ситуация обстоит кардинально иначе, учитывая его отделенность от США и отсутствие публичных угроз в адрес страны.

Заказ от Михаила Ходорковского

Связанные работой в «Союзе независимых публицистов» Ройзман и Невзоров использовали громкий инцидент для критики российской власти. Стоит отметить, что и спонсор их объединения Ходорковский после убийства Сулеймани также разразился критикой в адрес России, а не США.

После столь необъективного выпада в сторону МИД РФ в Twitter олигарх встретил волну негатива и критики в комментариях по поводу необоснованного обвинения. Бурная реакция пользователей привела Ходорковского к мысли о необходимости использовать другой информационный инструмент для раскачивания обстановки и попыток реабилитировать США за «приказное убийство».

Для этого и понадобились Ройзман и Невзоров, которые фактически выступают рупором олигарха. Они выполняют заказ Ходорковского, который пытался развивать тему через свои социальные сети, однако после появления критики в свой адрес решил воспользоваться «карманными» либералами. Чтобы далее не вызывать к себе негатив общества, но развить тему конфликта и критики власти России, олигарх использовал свой медийный инструмент — «Союз независимых публицистов».