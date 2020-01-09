Центробанк опроверг сообщения о взрыве газового баллона

Москва, 9 января. Центробанк опроверг сообщения СМИ о взрыве газового баллона в здании финрегулятора. В пресс-службе Банка России сообщили, что информация прессы не соответствует действительности.

«Информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе Центробанка в комментарии «Вечерней Москве».

Как передает издание «ПолитЭксперт» со ссылкой на источник, в Центробанке произошел хлопок при заправке холодильника фреоном. Ни разрушений, ни пожара в результате происшествия, по словам собеседника издания, не было. Источник в МЧС также сообщил, что пострадавших нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что во время ремонтных работ в головном офисе Банка России на Неглинной улице якобы произошел взрыв газового баллона.