Политолог Кошкин заявил, что Трамп побоялся переступить красную черту в конфликте с Ираном

Москва, 9 января. Президент США Дональд Трамп в ситуации с Ираном попытался продемонстрировать превосходство Штатов в мире, но не рискнул переступить красную черту и «дал заднюю», заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Глава Белого дома ранее выступил с обращением в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке. Трамп заявил, что в результате ударов никто не пострадал, а объекты получили незначительный урон.

Американский президент объявил, что США введут новые санкции против Тегерана, а также призвал международных посредников выйти из иранской ядерной сделки. Трамп добавил, что Вашингтон изучает возможные варианты ответа на удар Ирана по американским базам, но исключил задействование военной мощи.

«Мощь Америки, как военная, так и экономическая, — это лучший фактор сдерживания», — заявил Трамп.

Кошкин считает, что целью Трампа было доказать всему миру, что США остаются хозяевами на Ближнем Востоке, но не начинать Третью мировую войну.

«Никакого замысла Третьей мировой войны не было. Взаимные сатисфакции были предъявлены и удовлетворены, и на сегодняшний день опять возвращаемся к позиции статус-кво, когда Вашингтон будет давить на Иран, а Иран и дальше будет сопротивляться», — заявил Кошкин в комментарии «НьюИнформу».

Политолог констатировал, что Трамп продолжает политику устрашения и бряцания оружием. Однако в действительности никто не испугался, поэтому, дойдя до красной линии, Трамп был вынужден «дать заднюю».

«Попугал, я вот сильный, если хотите проверить — проверяйте, но тогда вам будет плохо. Вот в этом весь его замысел. Однако никто не испугался. Трамп столько много наобещал угроз, и вдруг после атаки на его базы дал заднюю», — добавил эксперт.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В ответ Тегеран нанес удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. Согласно сообщению Fox News, в результате атаки граждане США не пострадали.