Жена Погребняка пожаловалась на поведение московского таксиста

Москва, 9 января. Супруга бывшего игрока сборной России по футболу Павла Погребняка, в настоящее время выступающего за футбольный клуб «Урал», поделилась неудачным опытом поездки в такси. В соцсетях Мария Погребняк рассказала о хамском поведении водителя.

По ее словам, таксист привез ее не в точно указанное место, при этом отказавшись продолжать поездку.

Жена футболиста пыталась убедить водителя, но натолкнулась на волну агрессии и грубости. Таксиста даже не смутило то, что Погребняк снимала его на видео.

«Он выкинул мои вещи из машины и вынудил меня выйти», — поделилась девушка.

Погребняк также добавила, что очевидцы конфликта были шокированы поступком водителя. Она уже обратилась к агрегатору такси с просьбой уволить грубого водителя.

«Если он со мной так поступил, то может поступить и с любым другим пассажиром», — считает она.

Девушка отметила, что таксопаркам нужно тщательнее подбирать водителей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как в Самаре водитель такси принял роды у своей пассажирки. Беременная женщина не дождалась карету скорой помощи и вызвала такси, однако во время до больницы не добралась из-за огромных пробок. Отмечается, что при «операции» были соблюдены все надлежащие процедуры по дезинфекции. Все необходимое нашлось в автомобильной аптечке. Роды продолжались всего полчаса.