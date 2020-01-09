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Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

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Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что Соединенные Штаты оказались не готовы к ударам со стороны Ирана по своим базам в Ираке. Атаковав военные объекты Штатов, силы Тегерана показали, что безнаказанность США в регионе никто терпеть не будет, а также послали Вашингтону четкий сигнал: американцам нужно как можно скорее покинуть Ближний Восток.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало спутниковый снимок, который предположительно показывает последствия ракетного удара Ирана по военной базе США Айн-аль-Асад в Ираке. На снимках можно разглядеть воронки от взрывов.

Сразу после удара президент США Дональд Трамп в обращении к нации сообщил, что военного ответа на действия Тегерана не последует, однако будут введены новые экономические санкции. Он также подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, а инфраструктуре военных баз нанесен незначительный урон.

Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

Отказ США в применении военной силы после ракетной атаки Ирана, по мнению доктора военных наук, председателя Союза геополитиков и обозревателя «Военно-промышленного Курьера» Константина Сивкова, свидетельствует о том, что «Соединенные Штаты Америки как мировой гегемон фактически прекратили свое существование».

«По сути, страна третьего мира нанесла удар по американской военной базе и не получила ничего в ответ, даже попытки силового давления не было. Иными словами, США оказались не готовы к ударам со стороны страны третьего мира, и именно так это воспримется во всем мире, а все остальное от лукавого. Были там жертвы или нет, мы не знаем, и в ближайшее время вряд ли узнаем. Причина очень простая — для США признать, что там погиб хотя бы один военнослужащий или получил ранения, означает только одно — усугубить положение с потерей своего статуса гегемона», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Сивков также уверен, что перед нанесением удара Иран мог намеренно создать условия, позволяющие США отступить с территории Ближнего Востока, сохранив при этом лицо. Поэтому Тегеран заранее и предупредил Вашингтон о нападении через иракское представительство.

Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

«С точки зрения международного права, если на территории страны находится вражеская база, то предупредить правительство этой страны о том, что по этой базе будет наносится удар, — это правильно, это нормально. И когда мы наносили удары по террористам Сирии, траектория полета наших ракет пролегала над Ираном, мы информировали иранское правительство о том, что полетят ракеты, и давали информацию о траектории их полета. Это нормальная международная практика. Так что американцы вполне могли вывести своих солдат из зоны поражения», — продолжает собеседник ФАН.

Однако следует заметить, что использованные Ираном ракеты попадали по ангарам с самолетами с довольно большим рассеиванием, что не исключает ранения или даже гибели персонала баз.

«Потери могли быть, пусть и не столь масштабные как заявляют иранцы — 80 человек убиты и 10 ранены. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в течение первого часа после атаки, руководство базы запросило дополнительные мощности медицинского обеспечения. Попросту говоря, силами базы справиться с имеющимся там количеством раненых не представлялось возможным и им потребовалась дополнительная помощь. Но американцы, для того чтобы сохранить лицо и не начинать войну, объявляют, что потерь никаких нет», — продолжает аналитик.

Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

Если же говорить о причинах нежелания Соединенных Штатов реагировать на ракетную атаку со стороны Ирана, то они кроются в банальном отсутствии разумной стратегии во всем регионе, позволяющей добиться хоть какого-то заметного и позитивного результата.

«То есть начиная с самого маленького удара, вроде сотен ракет, которыми ранее был атакован сирийский аэродром Шайрат, и заканчивая ударами, характерными для крупномасштабной войны, ни один из этих вариантов американцам успеха не сулит. Кроме того, Иран создал собственные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности, да и еще комплексы большой дальности на базе нашего С-300. По опыту того же Шайрата, результативность американских ударов была бы близкой к нулю. А это опять было бы воспринято как военная победа Ирана», — утверждает эксперт.

Соответственно, в этих условиях руководство в Вашингтоне, нарушившее международные нормы, убив иранского генерала Касема Сулеймани, приняло единственное разумное решение — проглотить ответный удар Ирана и сохранить тем самым лицо на мировой политической арене. Это также подразумевает, что Тегеран послал США четкий сигнал — американский военный контингент должен в максимально сжатые сроки покинуть Ближний Восток.

Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

«Тегеран теперь безусловно выходит из договора по ядерной программе, он будет создавать ядерное оружие и создаст его в кратчайшие сроки. Средства доставки, то есть носители ядерного оружия у него уже есть, и теперь Иран становится неуязвимой для США страной. А после этого удара Иран вообще становится одной из ведущих стран, которые строят новый геополитический порядок на Ближнем Востоке. И в этом мире нет американской гегемонии и нет гегемонии западной цивилизации в целом», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара ВС США по объектам шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в конце декабря 2019 года. После этого сторонники движения начали штурм дипмиссии США в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал, командующий КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

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