Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что Соединенные Штаты оказались не готовы к ударам со стороны Ирана по своим базам в Ираке. Атаковав военные объекты Штатов, силы Тегерана показали, что безнаказанность США в регионе никто терпеть не будет, а также послали Вашингтону четкий сигнал: американцам нужно как можно скорее покинуть Ближний Восток.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало спутниковый снимок, который предположительно показывает последствия ракетного удара Ирана по военной базе США Айн-аль-Асад в Ираке. На снимках можно разглядеть воронки от взрывов.

PHOTOS: New images show the Iraqi military base following a missile strike by Iran https://t.co/sxvOxoXX5g pic.twitter.com/b19RCacJoc — Bloomberg (@business) 8 января 2020 г.

Сразу после удара президент США Дональд Трамп в обращении к нации сообщил, что военного ответа на действия Тегерана не последует, однако будут введены новые экономические санкции. Он также подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал, а инфраструктуре военных баз нанесен незначительный урон.

Отказ США в применении военной силы после ракетной атаки Ирана, по мнению доктора военных наук, председателя Союза геополитиков и обозревателя «Военно-промышленного Курьера» Константина Сивкова, свидетельствует о том, что «Соединенные Штаты Америки как мировой гегемон фактически прекратили свое существование».

«По сути, страна третьего мира нанесла удар по американской военной базе и не получила ничего в ответ, даже попытки силового давления не было. Иными словами, США оказались не готовы к ударам со стороны страны третьего мира, и именно так это воспримется во всем мире, а все остальное от лукавого. Были там жертвы или нет, мы не знаем, и в ближайшее время вряд ли узнаем. Причина очень простая — для США признать, что там погиб хотя бы один военнослужащий или получил ранения, означает только одно — усугубить положение с потерей своего статуса гегемона», — заявил эксперт в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Сивков также уверен, что перед нанесением удара Иран мог намеренно создать условия, позволяющие США отступить с территории Ближнего Востока, сохранив при этом лицо. Поэтому Тегеран заранее и предупредил Вашингтон о нападении через иракское представительство.

«С точки зрения международного права, если на территории страны находится вражеская база, то предупредить правительство этой страны о том, что по этой базе будет наносится удар, — это правильно, это нормально. И когда мы наносили удары по террористам Сирии, траектория полета наших ракет пролегала над Ираном, мы информировали иранское правительство о том, что полетят ракеты, и давали информацию о траектории их полета. Это нормальная международная практика. Так что американцы вполне могли вывести своих солдат из зоны поражения», — продолжает собеседник ФАН.

Однако следует заметить, что использованные Ираном ракеты попадали по ангарам с самолетами с довольно большим рассеиванием, что не исключает ранения или даже гибели персонала баз.

«Потери могли быть, пусть и не столь масштабные как заявляют иранцы — 80 человек убиты и 10 ранены. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в течение первого часа после атаки, руководство базы запросило дополнительные мощности медицинского обеспечения. Попросту говоря, силами базы справиться с имеющимся там количеством раненых не представлялось возможным и им потребовалась дополнительная помощь. Но американцы, для того чтобы сохранить лицо и не начинать войну, объявляют, что потерь никаких нет», — продолжает аналитик.

Если же говорить о причинах нежелания Соединенных Штатов реагировать на ракетную атаку со стороны Ирана, то они кроются в банальном отсутствии разумной стратегии во всем регионе, позволяющей добиться хоть какого-то заметного и позитивного результата.

«То есть начиная с самого маленького удара, вроде сотен ракет, которыми ранее был атакован сирийский аэродром Шайрат, и заканчивая ударами, характерными для крупномасштабной войны, ни один из этих вариантов американцам успеха не сулит. Кроме того, Иран создал собственные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности, да и еще комплексы большой дальности на базе нашего С-300. По опыту того же Шайрата, результативность американских ударов была бы близкой к нулю. А это опять было бы воспринято как военная победа Ирана», — утверждает эксперт.

Соответственно, в этих условиях руководство в Вашингтоне, нарушившее международные нормы, убив иранского генерала Касема Сулеймани, приняло единственное разумное решение — проглотить ответный удар Ирана и сохранить тем самым лицо на мировой политической арене. Это также подразумевает, что Тегеран послал США четкий сигнал — американский военный контингент должен в максимально сжатые сроки покинуть Ближний Восток.

«Тегеран теперь безусловно выходит из договора по ядерной программе, он будет создавать ядерное оружие и создаст его в кратчайшие сроки. Средства доставки, то есть носители ядерного оружия у него уже есть, и теперь Иран становится неуязвимой для США страной. А после этого удара Иран вообще становится одной из ведущих стран, которые строят новый геополитический порядок на Ближнем Востоке. И в этом мире нет американской гегемонии и нет гегемонии западной цивилизации в целом», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке накалилась после удара ВС США по объектам шиитской организации «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке в конце декабря 2019 года. После этого сторонники движения начали штурм дипмиссии США в Багдаде, а затем в ходе спецоперации Вашингтона погибли иранский генерал, командующий КСИР Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь с 7 на 8 января Иран нанес ракетные удары по американским базам в Ираке. По данным иранских СМИ, жертвами атаки стали 80 человек, однако в США эти заявления опровергают. Сам Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».