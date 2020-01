Реакция Ирана на убийство Сулеймани заставит США покинуть Ближний Восток

Военный эксперт Константин Сивков уверен, что Соединенные Штаты оказались не готовы к ударам со стороны Ирана по своим базам в Ираке. Атаковав военные объекты Штатов, силы Тегерана показали, что безнаказанность США в регионе никто терпеть не будет, а также послали Вашингтону четкий сигнал: американцам нужно как можно скорее покинуть Ближний Восток.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало спутниковый снимок, который предположительно показывает последствия ракетного удара Ирана по военной базе США Айн-аль-Асад в Ираке. На снимках можно разглядеть воронки от взрывов.

