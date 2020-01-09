Москва, 9 января. Пилоты вертолетов Ка-27 морской авиации Черноморского флота отработали взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович». По данным пресс-службы Министерства обороны РФ, противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ и поисково-спасательные Ка-27ПС совершили около 20 взлетов и посадок на площадку фрегата.

Было опубликовано видео посадки вертолета Ка-27 на движущийся фрегат «Адмирал Григорович».

Тренировки военные проводили в ходе движения корабля, а также ночью. Как передает телеканал «Звезда», способ посадки на корабль во время движения в открытом море называют «по-самолетному». Как уточнили эксперты, пилоту приходится продемонстрировать все свое мастерство, так как вертолету нужно идти на снижение, параллельно догоняя движущуюся посадочную площадку.

Ранее пресс-служба «Вертолетов России» сообщила о первом полете модернизированного транспортного вертолета Ми-26Т2B.



Он предназначен для перевозки бронетехники, тяжелого вооружения, раненых и десанта. Вертолет обладает грузоподъемностью в 20 тонн. Боевая машина оснащена современной авионикой, а также комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Кроме того, на машину установлен бортовой комплекс обороны, который защищает вертолет от поражения ракетными комплексами ПВО.

Напомним, что боевую машину проектировали для Военно-космических сил России. Оснащение российских войск этой вертолетом МИ-26Т2В заложено в программу вооружения на 2018 –2027 годы.

Напомним, входящий в «Ростех» холдинг «Вертолеты России» приступил к испытаниям нового беспилотного вертолета отечественного производства.