«Нафтогаз» назвал самым выгодным в истории Украины новый контракт с «Газпромом»

Киев, 9 января. Украинская сторона довольна условиями газового контракта с российской компанией «Газпром» и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны. Об этом в четверг во время пресс-конференции заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украина» Юрий Витренко.

«Параметры соглашения выгодны для Украины, поскольку впервые за историю независимости Украины у нас есть контракт с гарантиями четко обозначенных резервных мощностей», — отметил Витренко.

По его словам, российская сторона будет платить за резервированные мощности, а не за количество голубого топлива, де-факто поступающего в ходе транзита в Европу.

Витренко также добавил, что «Газпром» будет платить за все объемы, которые были зарезервированы, невзирая на то, что система не была в полной мере загружена и объемы были несущественные.

Москва и Киев продлили соглашение по транзиту газа на европейскую территорию на пять лет. Ожидается, что в наступившем году через территорию Украины пройдет 65 миллиардов кубометров газа, а последующие четыре года «Газпром» будет прокачивать по 40 миллиардов кубометров голубого топлива.

Ранее руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что Украина надеется на транзит 75 млрд кубометров российского газа в год.