Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

Москва, 9 января. Обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки и своей возлюбленной Анастасии Ещенко историка Олега Соколова перевели из Центра психиатрии имени Сербского в СИЗО в Москве. Об этом сообщил адвокат Александр Почуев.

По его словам, психиатрическая экспертиза близка к завершению.

По версии следствия, 7 ноября Соколов застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из обреза, после чего принял решение расчленить тело девушки. Экс-преподавателя вуза задержали при попытке утопить конечности девушки в реке Мойке. Будучи пьяным, Соколов упал в воду, его госпитализировали в больницу с обморожением. Следствие по делу бывшего преподавателя СПбГУ ведет центральный аппарат Следственного комитета России.

Полицейские во время обыска в квартире мужчины нашли обезглавленное тело и пилу. В отношении Соколова возбуждено уголовное дело со статье УК РФ «Убийство». Бывший доцент СПбГУ полностью признал свою вину. Его доставили из Санкт-Петербурга в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок ареста бывшему доценту кафедры СПбГУ Олегу Соколову до 9 апреля 2020 года.