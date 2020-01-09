Сильное землетрясение произошло на Чукотке

Анадырь, 9 декабря. Землетрясение магнитудой 6,3 по шкале Рихтера произошло в четверг на Чукотке. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки были зафиксированы в 8.38 по всемирному координированному времени (11.38 по московскому времени). Глубина залегания очага составила 10 км. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Еще одно землетрясение магнитудой 4.0 было зарегистрировано в том же Чукотском автономном округе в 8.17 UTC (11.17 по московскому времени). Очаг также залегал на глубине 10 км.

Как сообщает Deita.ru, это уже не первый случай землетрясения на Дальнем Востоке в этом году. 1 января подземные толчки были зафиксированы в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. По словам местных сейсмологов, общая магнитуда составила 5 –6. Эпицентр находился в 130 км от столицы Камчатского края. Жертв и разрушений удалось избежать.

Отметим, что Дальний Восток находится в зоне высокой сейсмической активности, и хоть землетрясения в этом регионе редко достигают критических отметок, специалисты соблюдают бдительность и внимательно следят за показателями.