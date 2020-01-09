Политологи Бредихин и Елисеева допустили причастность США к катастрофе украинского «Боинг»

Американский беспилотный летательный аппарат мог сбить самолет «Международных Авиалиний Украины» «Боинг-737» в небе над Ираном. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказали кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин и политолог и политтехнолог Наталия Елисеева.

Подозрительные совпадения

Украинский самолет потерпел крушение через шесть минут после вылета из международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. И данную трагедию действительно можно было бы списать на неисправность самолета или же человеческий фактор. Однако, согласно расследованию ФАН, существует ряд подозрительных совпадений.

В ночь на среду Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Иранские военные выпустили ракеты класса «земля — земля» по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и в Эрбиле, где расположен армейский контингент США. Военная операция Ирана против США могла стать достаточной причиной для того, чтобы американцы приняли симметричные меры.

В пользу этой версии говорят и некоторые источники. Издание Live Report приводит слова иранского военного источника о том, что США планировали уничтожить правительственный самолет с лицами, которые отвечали за нападение на базы в «Айн-аль-Асад» и Эрбиле.

«Но по ошибке был сбит обычный гражданский лайнер. Эту версию мы считаем основной. Тем более, что перед падением самолета недалеко был обнаружен средствами слежения БПЛА MQ-1 Predator, который сейчас состоит на вооружении в основном у США. Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством страны», — цитирует источник Live Report.

Стоит обратить внимание, что американский MQ-1 Predator был замечен иранскими системами слежения. Этот БПЛА может атаковать не только наземные, но и воздушные цели.

Противостояние Ирана и США

Наталия Елисеева допустила, что украинский самолет мог быть сбит американским беспилотником. Трагедия требует тщательного расследования, уверена она.

«Это понимают и украинские власти. Сегодня ночью президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросу крушения и направил в Тегеран специалистов Минобороны, СНБО, МИД, МВД. К слову, СНБО одной из версий назвал поражение ракетой. Тем не менее вопрос в заинтересованности обнародования реальных данных. Иран и США пока этой заинтересованности не проявляют», — считает Наталия Елисеева.

По словам Антона Бредихина, особое внимание привлекает то, что западные спецслужбы в один голос заявили о технической неисправности как основной версии крушения самолета. И это в условиях ирано-американского противостояния, при котором выгоднее было бы обвинить во всем Тегеран.

«Но нет. Видимо, на воре и шапка горит. Вашингтон начал применять ответные меры на обстрелы своих баз и гибель американских военных. И впопыхах, что, кстати, подчеркивает достаточно низкий уровень подготовки американских военных и имеющихся военных технологий, сбили гражданский самолет. Хотя нельзя отрицать версию о преднамеренном обстреле воздушного судна. Самолет — украинский, большинство пассажиров канадцы и иранцы. Украина и Канада — откровенные сателлиты США и обвинять Вашингтон не будут. На Иран можно было бы свалить, но уж слишком много иранцев погибло. Такой ход, видимо, подразумевался, но довести до конца его не удалось», — добавил Антон Бредихин.

Этот инцидент напомнил эксперту события 2014 года и малайзийский Boeing-777. Тогда ответственность за сбитый самолет Киев и Запад пытались свалить на ополченцев Донбасса и Россию, однако так ничего и не добились до сих пор.

«Здесь же поиск виноватого приторможен. Дорого обошлась эта перестрелка лично президенту США Дональду Трампу. Вместо победоносной маленькой войны он может потерять очки на предстоящих президентских выборах», — заключил Антон Бредихин.

Подтвердить версию крушения украинского Boeing в результате атаки американского БПЛА смогут только данные с бортовых самописцев. Но ни Тегеран, ни тем более Вашингтон, похоже, в этом не заинтересованы.