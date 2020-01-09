Трамп пытается сохранить лицо в ООН, убив Сулеймани и теряя Ирак и Сирию

Соединенные Штаты заявили в ООН о готовности к мирным переговорам с Ираном. В письме к Совбезу ООН спецпосланник США Келли Крафт объявила, что Штаты «готовы без предварительных условий вступить в серьезные переговоры с Ираном с целью предотвращения дальнейшей угрозы для мира между народами».

Заявления спецпосланника США резко контрастируют с риторикой Вашингтона в последнюю неделю: с момента внезапного, ничем не спровоцированного убийства генерала Касема Сулеймани, популярнейшего военачальника и политика Ирана, высшие чины в Вашингтоне беспрестанно бомбардировали Тегеран угрозами и обвинениями.

Оправдывая убийство Сулеймани «правом на самооборону», президент Дональд Трамп, глава Госдепартамента США Майк Помпео и ястреб-республиканец Линдси Грэм угрожали Ирану новыми санкциями, обещая «покончить с 40-летней агрессией» и проклиная администрацию Барака Обамы за «ужасную» политику в отношении Тегерана. Однако после ракетного удара, нанесенного иранскими силами по крупнейшей в Ираке базе США «Айн аль-Асад», риторика обеих сторон внезапно изменилась: внезапно Соединенные Штаты оказались готовы договариваться.

Трамп специально подчеркнул, что при нападении на базу «никто не пострадал». Однако в Сети распространяются фотографии разрушений после удара — который явно был прицельным и точным. А источники в Сети сообщили о рейсе медицинского самолета ВВС США из Багдада в Германию (вероятно, на авиабазу «Рамштайн»). Вполне возможно, что военно-медицинский борт забрал пострадавших во время ракетного удара по базе «Айн аль-Асад». Сообщается также о прибытии военно-транспортных вертолетов США на греческий остров Родос после ракетного удара 8 января — несмотря на громкие заявления политического руководства, США продолжают выводить силы из Ирака.

Багдад официально потребовал от США вывести войска. В этих условиях США приходится срочно искать способы сохранить лицо и силы. При этом Тегеран сделал ответный шаг: посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи заявил, что его страна «не ищет эскалации», а удар по военной базе США был «умеренным и пропорциональным военным ответом».

Сенатор Владимир Джабаров считает, что на данный момент Соединенные Штаты не готовы ни рисковать серьезной войной с сильнейшей ближневосточной державой, ни допускать радикального изменения ситуации на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что удар, который нанесли иранцы по военной базе в Ираке, не оказался столь болезненным, как можно было предполагать. Американцы заявили, что потерь в живой силе нет, а в технике потери минимальны. Обе стороны поняли, что любой худой мир лучше доброй ссоры, поэтому остановились и готовы начать переговоры. И это приветствуют в ООН», — заявил член Совфеда РФ в беседе с Федеральным агентством новостей.

Тем не менее, по словам Джабарова, сейчас Трамп вряд ли решится на вывод американских войск из Ирака — несмотря на то, что именно это он обещал в ходе своей предвыборной кампании.

«Я думаю, на фоне того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, Трамп не рискнет вывести оттуда свои войска. В том же Ираке ситуация очень накалена, вы понимаете, насколько там антиамериканские настроения, и вряд ли войска будут выводиться — в этом случае под ударом может оказаться и американское посольство, и американские граждане в Ираке, — напомнил сенатор. — Во время предвыборной борьбы Трамп поиграл мускулами, но теперь он не станет рисковать».

Однако есть и иные мнения: военный эксперт Борис Рожин отметил в своем канале Telegram (@boris_rozhin), что Иран обладает очень широким спектром возможностей для ответа США и их союзникам на Ближнем Востоке. Заявления Трампа, который убил одного из лидеров иранского народа, попытался загладить ситуацию предложениями мира и переговоров, а после начал угрожать санкциями, способны лишь разозлить Тегеран. Не простили в Иране и угроз Трампа нанести удары по важнейшим культурным объектам.

«Иран сегодня официально отверг [предложения о переговорах], назвав такое сотрудничество невероятным и не имеющим смысла. Объективно, в условиях идущей в регионе гибридной войны, цели Ирана прямо противоположны целям США — в Йемене, Сирии, Ираке, Ливане, Афганистане и т. д. Слишком много крови и конфликтов, чтобы все можно было решить фразами в стиле кота Леопольда, которые вбрасываются для не особо взыскательной публики, — указал военный эксперт. Гибридная война в регионе, очевидно, продолжится и вопрос скорее сводится к тому, когда мы увидим следующим всплеск напряженности. Наиболее вероятно, что застрельщиками выступят хуситы [в Йемене], у которых есть средства и возможности нанести серьезный ущер интересам США и их союзников».

Жесткие санкции против Ирана, которые анонсировал Трамп, будут бессмысленными, если Тегеран добьется своей цели — вывода американских войск из Ирака. Вывод войск США, которого потребовал парламент Ирака, будет означать и конец американской оккупации в Сирии — снабжение оккупационных войск осуществляется с иракской территории. В этом случае Иран сможет выстроить полноценный «шиитский пояс» — и в политике, и в логистике. Это откроет доступ к портам Средиземного моря, столь необходимому Ирану альтернативному торговому пути — и тогда даже самый страшные санкции США не удержат Европу от покупки иранских нефти и газа.

Если этот сценарий будет реализован, то это будет значить, что отдав приказ об убийстве Сулеймани 45-й президент США похоронил планы на Ближний Восток, которые администрации в Вашингтоне выстраивали как минимум со времен «Бури в пустыне». При этом убийство Сулеймани — официального лица признанного ООН государства — ознаменовало конец эры международного права в том виде, в котором его знал XX век. Первые же дни нового десятилетия показывают, что оно должно стать крайне турбулентным и напряженным для США — и Трамп не намерен сделать что-то, чтобы удар стал мягче.