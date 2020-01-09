Отсутствие ясных идей и программ превратило «оппозиционеров» в РФ в тунеядцев из Интернета

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что оппозиция первой волны «вытоптала» все здоровое и интеллектуальное в оппозиционном движении РФ. Эксперт отмечает, что нынешнее поколение «оппозиционеров» — простые тунеядцы из Интернета, у которых никогда не было поддержки.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев заявил о стремительной деградации членов российского оппозиционного движения и назвал их «интеллектуальными импотентами».

«Все эти Навальные, Волковы, Шулики и прочие Соболиные Яшины оказались интеллектуальными импотентами», — написал ведущий в своем Telegram-канале.

Соловьев отмечает, что так называемые современные оппозиционные «лидеры» демонстрируют стремительную деградацию и уступают прежним в качестве образования, образности речи и системности мышления. Они, по мнению телеведущего, умеют не вести дискуссии, а только «ерничать».

«Их задача не рефлексировать, а распространять», — подчеркивает он.

С мнением Владимира Соловьева согласен и известный российский радиоведущий, блогер, писатель и публицист Армен Гаспарян, который сообщил, что за деградацией оппозиции в РФ стоит целая совокупность факторов.

«Во-первых, оппозиция первой волны вытаптывала все мало-мальски здоровое и интеллектуальное и последним этапом был февраль-март 2014 года, когда часть людей, настроенных действительно оппозиционно, но при этом бывших патриотами страны и государства, была, по сути дела, выдавлена из такого оппозиционного движения. И там остались эти мало вменяемые, маргинальные Фейгины, Каспаровы и т. д. с одной стороны и с другой стороны точно такие же по интеллектуальной идейной составляющей, только помоложе — Яшины, Соболи, Навальные и т. д. У всех этих людей есть одно общее — у них есть ненависть, но на ненависти они никогда ничего серьезного и вменяемого не построят. Для всего остального нужна интеллектуальная составляющая», — заявил в интервью ФАН Гаспарян.

И действительно, если сравнивать уровень российской оппозиции, ее идеи, предложения, даже программы, становится ясно — интеллектуальная составляющая лидеров протестного движения падала и сегодня она пришла к закономерному, окончательному результату.

«Ниже уже просто некуда, ведь когда у нас за оппозиционеров воспринимают условно тунеядца Яшина, педофила Светова и других подобных людей — это уже как бы все. Многие не помнят, но оппозиция те же 30 лет назад была другой, она была адекватной, очень образованной. Их взгляды могли нам категорически не нравиться, но это были люди умные и образованные. Они, когда что-то говорили, за этим что-то стояло, а сейчас есть просто поток сознания в Интернете, где каждый малолетний дебил, написавший ахинею, считается «оппозиционером». Вот эта невменяемая дура Оля Конституция — пожалуйста. Вот представьте за 30 лет путь от академика Сахарова к Оле Конституции. Чему здесь удивляться?» — задается вопросом Гаспарян.

И если кто-то из жителей России считает, что «оппозиционеры» имеют широкую поддержку населения, то стоит напомнить — она существует только в социальных сетях, где существуют боты и за деньги можно показать любые цифры.

«Реальная поддержка, это когда оппозиционер выходит на выборы и побеждает на них. А если они даже не способны подписи собрать, если они занимаются подделкой и ставят себе подписи людей, которые умерли, это означает, что они не верят в то, что у них есть какая-то поддержка. Вот если послушать всех этих троглодитов, то я вот летом должен был выходить в центр города и видеть везде сторонников Навального, но правда в том, что я сам работаю в центре города и видел только какие-то мало вменяемые группы людей по 10 человек. Это и есть поддержка оппозиции? Многие просто забыли или не знают об этом, но в 90-м году на митинг с критикой КПСС собиралось 100 тысяч человек. А сейчас? И это во многом из-за того, что оппозиция безмозглая, она не способна ничего дать, никакую внятную и вменяемую повестку. Они просто настроены на уничтожение собственной страны, поэтому Соловьев правильно написал, так и есть», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, летние протесты в Москве показали, что оппозиция так и не смогла объединиться и выдвинуть единого лидера. Ранее политолог Валерий Соловей назвал тех, кто мог бы занять это место, но сделать этого они пока либо не могут, либо не хотят. Однако такая «несостоятельность» либеральных фаворитов вполне может быть лишь отвлекающим маневром в исполнении реальных хозяев российской оппозиции.