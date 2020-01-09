Саркози «занял» у Каддафи 50 млн евро — расследование продолжается

Стало известно, что экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом 5 октября 2020 года по обвинению в коррупции. Согласно выдвинутым обвинениям, в 2006 году Саркози «занял» у Каддафи порядка 50 миллионов евро, чтобы провести предвыборную кампанию. Соратники сына Каддафи Сейфа аль-Ислама рассказали о том, каким образом была заключена сделка.

После официального задержания Николя Саркози в марте на двое суток по обвинению в нелегальном финансировании предвыборной кампании сын убитого в 2011 году президента Ливии Муаммара Каддафи заявил, что располагает документальными подтверждениями о договоренностях экс-лидера Франции со своим отцом. В свою очередь, пресс-секретарь сторонников Каддафи Франк Пуччарелли рассказал о записанных ливийскими спецслужбами осенью 2006 года видео- и аудиодоказательствах, когда представители Николя Саркози нанесли визит в Триполи, чтобы провести переговоры. По словам Сейфа аль-Ислама, это может подтвердить и экс-начальник разведки Аль-Сенусси.

Сам сын погибшего от рук мятежников Каддафи утверждает, что вина за уничтожение Ливии лежит на Саркози, который довел страну до такого состояния из-за своего желания скрыть ливийское финансирование его кампании и избавиться от обязательств возвращать деньги — незадолго до смерти Муаммар Каддафи упоминал о поддержке французского лидера. Примечательно, что в операции, в ходе которой был убит ливийский лидер, принимал участие французский спецназ.

«Саркози не рассказывает об этом правду. Обычно он утверждает, что Каддафи сам искал сближения с ним. На деле все было наоборот. Это он, Саркози, нуждался в финансовом партнере, ведь планировал избираться в президенты. А ливийское государство славилось своей щедростью», — цитирует Пуччарелли РИА Новости.

По словам пресс-секретаря «каддафистов», в ответ на помощь со стороны Ливии Саркози лоббировал снятие санкций, в частности, отзыв ордера Интерпола на арест приближенного и родственника Каддафи Абдаллы Сенусси. Амбициозный претендент в кресло президента Франции согласился на все условия, и первые несколько лет власти Саркози действительно сблизили государства — Муаммар Каддафи дважды гостил в Париже, ему даже разрешили поставить его знаменитый бедуинский шатер недалеко от Версаля.

В 2011 году ситуация резко изменилась, когда французское правительство проголосовало за военное вмешательство со стороны НАТО. Париж особо активно призывал мировое сообщество к этому решению, и в итоге военная интервенция Североатлантического альянса стоила жизни ливийскому лидеру: мятежники казнили Каддафи после того, как в его кортеж попала французская ракета. Народ Ливии до сих пор не может простить Саркози гибель своих соотечественников.

«Он финансировал исламистские и джихадистские группировки, участвовавшие в восстании. Эти формирования действуют по сей день. На них ответственность за преследование тысяч бывших чиновников режима Каддафи, за убийство десятков тысяч человек, за пытки», — утверждает Пуччарелли.

Сам Николя Саркози отрицает все выдвинутые обвинения, аргументируя это тем, что показания против него дают родственники Каддафи и его ближайшие соратники, мотив которых — месть. Кроме того, экс-президент Франции считает, что много сделал для смены власти в Ливии, и якобы потому о взятке со стороны ливийского лидера не может быть и речи.

Однако помимо ближайшего окружения Каддафи есть показания и извне. В ходе допроса по делу Саркози миллиардер Зияд Такиеддин рассказал, что принял личное участие в передаче денег от Каддафи для будущего президента Франции — пять миллионов евро в аккуратном чемоданчике. Это свидетельствует о том, что часть общей суммы была передана наличными, чтобы это осталось незамеченным для финансовой полиции.

Кроме того, в рамках расследования дела Саркози в Лондоне был арестован экс-советник Саркози Александр Джури по подозрению в отмывании денег. В настоящее время он пытается избежать экстрадиции на родину. Будучи гражданином Швейцарии, он отвергает все выдвинутые обвинения в свой адрес, утверждая, что арест является политически смотивированным. Как пишет Le Monde, Александра Джури называют посредником в переговорах между ливийским и французским лидерами. Отметим, что часть суммы от всей огромной взятки все еще находится в швейцарском и французском банках, и Ливии эти средства никто до сих пор не вернул.

Помимо коррупции бывшего французского президента обвиняют и в ряде других нарушений закона. Например, в том, что он вел двойную бухгалтерию, чтобы не превысить официальный лимит в 22,5 миллиона евро. Саркози, в свою очередь, оправдывается тем, что не знал о превышении лимита расходов на предвыборную кампанию 2012 года.

После нескольких лет расследования французскому экс-президенту предъявлены обвинения и назначен суд. Тем не менее есть опасения, что ливийскую часть коррупционного дела «спустят на тормозах», так как это будет ударом не только по репутации бывшего президента, но и самой Франции; а для сына Муаммара Каддафи это будет сродни трамплину в президентское кресло, так как Сейф аль-Ислам в нынешних условиях будет важной фигурой в региональной политике.