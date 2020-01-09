Представитель Жванецкого назвал ерундой «молодежную потасовку» сына сатирика в Москве

Москва, 9 января. Представитель писателя-сатирика Михаила Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил журналистам, что сын артиста попал в «молодежную потасовку» в одном из столичных кафе.

«Инцидент был, но это ерунда какая-то, молодежная потасовка», — передает РИА Новости слова Сташкевича.

Ранее сообщалось, что сына Жванецкого избили во время празднования Рождества у одного из столичных ресторанов. Отмечалось, что инцидент случился в рождественскую ночь недалеко от Парка Победы. Дмитрий Жванецкий вместе с приятелями отдыхал в ресторане. Внезапно завязался конфликт с компанией, отдыхавшей рядом.

Выяснение отношений продолжилось вне стен заведения, где и произошла драка. Жванецкий с товарищем противостояли в неравном бою трем неизвестным. В результате сын народного артиста и его друг попали в медицинское учреждение. Как отмечал Жванецкий-младший, дебоширы не только избили их, но и намеревались присвоить ценные вещи.

Также сообщалось, что сын сатирика обратился в полицию с заявлением. По факту драки сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку.