СНБО назвал главные версии катастрофы Боинг в Иране

Киев, 9 января. Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал основные версии падения самолета в Иране.

По информации ведомства, крушение лайнера могла произойти в результате поражения зенитной ракетой, теракта либо взрыва двигателя по техническим причинам.

Напомним, 8 января самолет Международных авиалиний Украины «Боинг 737–800» упал сразу после взлета в аэропорту Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранские власти сообщили, что лайнер загорелся до столкновения с землей, экипаж при этом развернул воздушное судно в сторону аэропорта.

По распространенной версии, самолет могли сбить американские беспилотники, чтобы Вашингтон мог обвинить в трагедии Тегеран.

Крушение украинского лайнера произошло на фоне обострения международной обстановки на Ближнем Востоке. В ночь на 3 января ВВС США с помощью беспилотника нанесли ракетный удар по кортежу генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который передвигался в районе аэропорта Багдада. В результате атаки военный скончался на месте.

8 января Тегеран нанес ответный удар по военным объектам США, расположенным в Ираке.