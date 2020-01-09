Видео падения Boeing-737 в Иране подтверждает причастность США к трагедии

Тегеран, 9 января. Момент падения самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране попал на запись камеры наблюдения. Видео свидетельствует о том, что лайнер мог быть сбит американской ракетой.

Видео опубликовано в Twitter. На кадрах видно яркую вспышку, после которой по земле разлетаются горящие фрагменты фюзеляжа самолета, а затем происходит падение.

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This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran).

Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) 8 января 2020 г.

Напомним, 8 января Boeing-737 разбился спустя несколько минут после вылета из международного аэропорта в Тегеране. На борту самолета находились 9 членов экипажа и 167 пассажиров.

По одной из версий, самолет «Международных авиалиний Украины» Boeing-737 мог быть сбит американским беспилотником ВВС США в ответ на ночные ракетные обстрелы американских баз в Ираке. По первоначальной информации расследования, проводимого Организацией гражданской авиации Ирана, самолет загорелся в небе. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Примечательно, что Вашингтон уже устраивал подобные катастрофы с иранскими самолетами. В 1988 году американский крейсер «Винсеннес» сбил летящий из Тегерана в ОАЭ самолет Airbus A300B2-203, погибли 274 пассажира, в том числе 65 детей. Тогда командир крейсера Уильям Роджерс немедленно обвинил Иран в провокации, рассказывая, что корабль обстреляли неожиданно с вертолета, который потом исчез. Конфликт удалось погасить в зародыше, и дело кончилось компенсациями по суду, однако США до сих пор не признали вины за инцидент.