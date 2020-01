Видео падения Boeing-737 в Иране подтверждает причастность США к трагедии

Тегеран, 9 января. Момент падения самолета Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) в Тегеране попал на запись камеры наблюдения. Видео свидетельствует о том, что лайнер мог быть сбит американской ракетой.

Видео опубликовано в Twitter. На кадрах видно яркую вспышку, после которой по земле разлетаются горящие фрагменты фюзеляжа самолета, а затем происходит падение.

This video is also circulating, claiming to be a closed-circuit camera filming the PS752's crash at 6:19 am local time (Iran).

Date: 2020-01-08 pic.twitter.com/TbwrIL662Z