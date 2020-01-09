Политолог Курбанов назвал позором действия США на Ближнем Востоке

Москва, 9 января. Последние действия США на Ближнем Востоке можно назвать только позором, и Штатам остается принести свои извинения Ирану и прекратить вести внешнюю политику такими методами. Об этом заявил политолог Маис Курбанов.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением, в котором заявил, что в результате авиаударов Ирана по военным базам США жертв среди военных нет, и отказался от военной эскалации конфликта с Тегераном, пообещав при этом ввести новые экономические санкции против страны. Как отмечает политолог Курбанов, отказ США от военного ответа связан с тем, что Иран — одно из тех государств, которое может достойно ответить на нападки таких агрессоров, как Дональд Трамп. Эксперт напомнил, что с 1979 года Тегеран стал проводить самостоятельную политику и контролировать свои природные ресурсы, что вызвало возмущение Вашингтона. По его словам, Иран изначально не хотел, чтобы США держали под своим контролем углеводороды на Ближнем Востоке, и именно поэтому стал налаживать отношения с шиитским миром, Ираком и Йеменом. США же, в свою очередь, приступили к работе над методами по манипулированию Ираном.

По мнению Курбанова, сейчас Штаты действуют теми же методами. Эксперт напомнил об убийстве командующего силами «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Пентагон сообщал, что удар по автомобильной колонне, где находился иранский военачальник, был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Не задерживаясь в ответном решении, Иран совершил авиаудар по американским базам, и предупредив Трампа заранее, и доказав свое превосходство над внешней политикой США, считает эксперт.

«То, что Америка сделала и делает до сих пор, можно назвать только позором. Теперь ей остается принести извинения иранскому народу и прекратить вести такую внешнюю политику», — сказал Маис Курбанов в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Дональд Трамп в своем заявлении после ударов Ирана по американским базам заявил, что Вашингтон задействует новые экономические санкции против Тегерана. По мнению политолога, и глава Белого дома, и администрация США заняли выжидательную позицию, чтобы выяснить, как дальше будет вести себя Иран.

«Соединенные Штаты Америки привыкли побеждать везде любыми способами. А сейчас они поняли, что война с Ираном чревата для американского государства большими проблемами и мировым позором. Кроме того, Тегеран готовы поддерживать другие государства. Сейчас Дональд Трамп осознал свое положение, поэтому уходит в тень, делая различные заявления перед своим народом, как будто бы пытаясь его успокоить», — считает Маис Курбанов.

По его мнению, весь мир приходит к понимаю того, что США блефуют, а Трамп пытается выйти из положения, прикрываясь позицией американского Конгресса, который не хочет ввязываться в военный конфликт на Ближнем Востоке. Политолог считает, что мирное разрешение ситуации возможно только после ухода американцев с Ближнего Востока. Эксперт уверен, что из-за Ирана американцы «практически потеряли» весь регион, а последние слова Трампа показывают, что США осознают свой проигрыш в теоретическом военном противостоянии с Ираном.