Диетолог Мухина рассказала, как легко преодолеть похмелье после праздников

Москва, 9 января. Звездный диетолог Марият Мухина, которая является главным врачом сети клиник для похудения «Оригитея», рассказала, как правильно завтракать, чтобы быстро преодолеть похмелье после затяжных новогодних праздников.

По ее словам, правильное питание утром позволит организму быстро избавиться от интоксикации и вернуться в строй. Прежде всего необходимо устранить обезвоживание. Для этого следует выпить за завтраком два стакана воды, а затем — еще восемь в течение дня. Подобные меры позволят вывести из организма погибшие при возлиянии клетки мозга.

При этом диетолог настоятельно рекомендует отказаться от кофе на завтрак. Кофеин является сильным мочегонным, но в то же время он мешает восполнению жидкости в организме. Традиционный для многих утренний напиток рекомендуется заменить имбирным чаем с медом.

«Имбирь очень эффективно успокаивает расстроенный желудок, а фруктоза, содержащаяся в меде, поможет расщепить и вывести алкоголь, оставшийся в организме», — отметила Мухина.

Врач также рекомендует томатный сок, который позволяет стабилизировать уровень сахара и улучшить работу печени. Это будет намного лучше, чем апельсиновый или грейпфрутовый соки, способные вызвать раздражение чувствительного желудка.

Что же касается непосредственно завтрака, то идеальным вариантом будут яйца. Они являются легкой пищей, дают много энергии и в то же время содержат аминокислоту цистеин, которая способна нейтрализовать ацетальдегид. Так называется токсин, который образуется в организме, когда печень расщепляет этанол.

Лучше всего съесть на завтрак омлет с грибами и тост из ржаного хлеба. Омлет даст организму цистеин, а грибы — селен, естественный антиоксидант. Можно также съесть овсянку, которая содержит сложные углероды. А вот от мяса на завтрак лучше отказаться. Эта еда тяжела для пищеварения, а при похмелье может вызвать несварение и изжогу.