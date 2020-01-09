Востоковед Маслов заявил, что США опасаются военного союза Ирана с Китаем и Россией

Москва, 9 января. Силы США могут быть замешаны в последних событиях на Ближнем Востоке, так как Вашингтон опасается военного союза Ирана с Китаем и Россией. Об этом заявил востоковед Алексей Маслов. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что Иран и Китай являются партнерами, именно поэтому после событий на Ближнем Востоке в КНР могли почувствовать ущемление собственных национальных интересов. По словам Алексея Маслова, Китай уже в течение длительного времени рассматривает Иран как своего протеже. Об этом пишет РИА SM-News.

Эксперт напомнил, что объем товарооборота между странами достигает достаточно высокого уровня, кроме того, налажены и поставки нефти. Китай оказывает весомую поддержку в развитии военного потенциала Ирана, пояснил Маслов, подчеркнув, что «Китай рассматривает Иран как свою военную опору на Ближнем Востоке».

«Помощь Китая была огромна в развитии оборонного потенциала Ирана, несмотря на все санкции. Взаимодействие Китая и Ирана в военной области не могло не напрягать США. По сути, начал формироваться устойчивый военный союз: Китай и Иран в 2014 году провели первые совместные военно-морские учения в водах Персидского залива», — рассказал эксперт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Спустя некоторое время Корпус стражей Исламской революции атаковал военные базы США в Ираке. По словам министра иностранных дел Ирана, ракетные удары являются мерами самообороны. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума отметил, что атака на американские военные базы в Ираке является ожидаемым и симметричным ответом Ирана на агрессию Соединенных Штатов.