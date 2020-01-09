Зеленский записал видеообращение после авиакатастрофы Boeing в Иране

Киев, 9 января. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к землякам после крушения пассажирского лайнера «Международных авиалиний Украины» (МАУ) под Тегераном. По словам главы государства, будет проведено тщательное расследование с целью выяснить обстоятельства и причины трагедии.

«Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права», — пообещал Зеленский.

Он обратил внимание на то, что выяснение обстоятельств катастрофы является приоритетом Киева. Кроме того, он выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщает телеканал «360».

«Утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины», — резюмировал Зеленский, добавив, что расследованием крушения займется созданная Организацией гражданской авиации Ирана комиссия.

Воздушное судно Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) разбилось возле аэропорта Тегерана утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа — никто не выжил. Среди жертв катастрофы граждане семи стран: Ирана, Украины, Германии, Британии, Канады, Афганистана и Швеции.